Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Бернарды Перы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Пера — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Пера

Пера занимает всего лишь 105-е место в текущем рейтинге, но даже этого оказалось, чтобы в пятый раз подряд попасть в основную сетку Australian Open.

Новый сезон 27-летняя теннисистка начала на турнире в Мельбурне, где не смогла пройти квалификацию.

Сначала Бернарда разгромила словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову, а потом уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

В 2018 году Пера дошла на австралийском мэйджоре до третьего круга.

Александрова

Александрова шестой год подряд сыграет в основной сетке Australian Open. Пока что ее лучшим результатом остается выход в третий круг в сезоне-2020 и 2021.

В первой половине января Екатерина сыграла на двух турнирах. В Аделаиде она сразу же проиграла финалистке US Open-2020 Лейле Фернандес.

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В Мельбурне получилось чуть лучше. В первом круге Александрова выиграла у японки Эны Шибахары, после чего уступила испанке Гарбин Мугурусе.

Прогноз и ставка

На Перу в этом матче можно поставить за 2.88, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.44.

Екатерина не очень убедительно начала сезон. По крайней мере, в недавних матчах ей не удалось показать свой лучший теннис.

Между тем, Перу нельзя назвать простой соперницей, несмотря на то, что сейчас она находится за пределами первой сотни рейтинга.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51.