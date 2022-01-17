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    Александрова проиграет в первом матче на Australian Open?

    Пера — Александрова. Прогноз (к. 2.51) и ставки на Открытый чемпионат Австралии 17 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Пера — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Бернарды Перы в первом круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 17 января в Мельбурне, начало — в 05:00 мск. Пера — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Теннис. Australian Open. Женщины 17 Января 2022 года
    Бернарда Пера (США)
  • Australian Open. Женщины
    •  Бернарда Пера (США) 05:00 Екатерина Александрова (Россия) Екатерина Александрова (Россия)
  • Australian Open. Женщины
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    Пера

    Пера занимает всего лишь 105-е место в текущем рейтинге, но даже этого оказалось, чтобы в пятый раз подряд попасть в основную сетку Australian Open.

    Новый сезон 27-летняя теннисистка начала на турнире в Мельбурне, где не смогла пройти квалификацию.

    Сначала Бернарда разгромила словацкую теннисистку Ребекку Шрамкову, а потом уступила китаянке Чжэн Циньвэнь.

    В 2018 году Пера дошла на австралийском мэйджоре до третьего круга.

    Александрова

    Александрова шестой год подряд сыграет в основной сетке Australian Open. Пока что ее лучшим результатом остается выход в третий круг в сезоне-2020 и 2021.

    В первой половине января Екатерина сыграла на двух турнирах. В Аделаиде она сразу же проиграла финалистке US Open-2020 Лейле Фернандес.

    Все прогнозы на Australian Open

    В Мельбурне получилось чуть лучше. В первом круге Александрова выиграла у японки Эны Шибахары, после чего уступила испанке Гарбин Мугурусе.

    Прогноз и ставка

    На Перу в этом матче можно поставить за 2.88, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.44.

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    Екатерина не очень убедительно начала сезон. По крайней мере, в недавних матчах ей не удалось показать свой лучший теннис.

    Между тем, Перу нельзя назвать простой соперницей, несмотря на то, что сейчас она находится за пределами первой сотни рейтинга.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.51.

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    Пера — Александрова: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 17.01.2022. Прогнозы на теннис. Александрова проиграет в первом матче на Australian Open?
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