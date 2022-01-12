Маррей
Маррей начал новый сезон с неприятного поражения от Факундо Баниса на турнире в Мельбурне. Это стало полнейшей неожиданностью, все-таки британец здорово провел заключительную часть прошлого года.
По всей видимости, сказалась пауза. Для Энди, который играет с металлическим тазобедренным суставом, это очень важно. В середине декабря британец сыграл несколько выставочных матчей в Абу-Даби, но это все-таки немного не то.
В Сиднее Маррей стартовал с победы над Виктором Дурасовичем. В этом матче бывшая первая ракетка мира сыграл гораздо лучше, позволив норвежцу выиграть лишь четыре гейма.
Басилашвили
Басилашвили в начале января провел два матча на Кубке ATP. И в тот момент грузинский теннисист был совершенно разобранном состоянии.
В первой игре Николоз с треском проиграл Диего Шварцману, сумев взять лишь три гейма.
А после этого Басилашвили не смог доиграть матч против Стефаноса Циципаса. В первом сете при счете 1:4 ему пришлось покинуть корт из-за проблем с дыханием.
Сложно сказать, удалось ли Басилашвили улучшить свое физическое состояние, но неделю назад он точно был не готов к новому сезону.
Прогноз и ставка
На Маррея в этом матче можно поставить за 1.27, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.92.
Коэффициент на Маррея все-таки занижен. Энди теперь тоже далеко не всегда удается играть на стабильно высоком уровне.
Но, похоже, что сейчас британец обыграет Басилашвили, который откровенно разочаровал в недавних матчах.
Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.77.