Британец Энди Маррей сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира в Сиднее. Матч пройдет 12 января, начало — в 12:30 мск. Маррей — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Маррей

Маррей начал новый сезон с неприятного поражения от Факундо Баниса на турнире в Мельбурне. Это стало полнейшей неожиданностью, все-таки британец здорово провел заключительную часть прошлого года.

По всей видимости, сказалась пауза. Для Энди, который играет с металлическим тазобедренным суставом, это очень важно. В середине декабря британец сыграл несколько выставочных матчей в Абу-Даби, но это все-таки немного не то.

В Сиднее Маррей стартовал с победы над Виктором Дурасовичем. В этом матче бывшая первая ракетка мира сыграл гораздо лучше, позволив норвежцу выиграть лишь четыре гейма.

Басилашвили

Басилашвили в начале января провел два матча на Кубке ATP. И в тот момент грузинский теннисист был совершенно разобранном состоянии.

В первой игре Николоз с треском проиграл Диего Шварцману, сумев взять лишь три гейма.

А после этого Басилашвили не смог доиграть матч против Стефаноса Циципаса. В первом сете при счете 1:4 ему пришлось покинуть корт из-за проблем с дыханием.

Все прогнозы на теннис

Сложно сказать, удалось ли Басилашвили улучшить свое физическое состояние, но неделю назад он точно был не готов к новому сезону.

Прогноз и ставка

На Маррея в этом матче можно поставить за 1.27, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.92.

Коэффициент на Маррея все-таки занижен. Энди теперь тоже далеко не всегда удается играть на стабильно высоком уровне.

Но, похоже, что сейчас британец обыграет Басилашвили, который откровенно разочаровал в недавних матчах.

Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.77.