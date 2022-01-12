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    Сможет ли Маррей выиграть у Басилашвили?

    Маррей — Басилашвили. Прогноз (к. 1.77) и ставки на турнир в Сиднее 12 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Маррей — Басилашвили
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против грузина Николоза Басилашвили во втором круге турнира в Сиднее. Матч пройдет 12 января, начало — в 12:30 мск. Маррей — Басилашвили: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Маррей

    Маррей начал новый сезон с неприятного поражения от Факундо Баниса на турнире в Мельбурне. Это стало полнейшей неожиданностью, все-таки британец здорово провел заключительную часть прошлого года.

    По всей видимости, сказалась пауза. Для Энди, который играет с металлическим тазобедренным суставом, это очень важно. В середине декабря британец сыграл несколько выставочных матчей в Абу-Даби, но это все-таки немного не то.

    В Сиднее Маррей стартовал с победы над Виктором Дурасовичем. В этом матче бывшая первая ракетка мира сыграл гораздо лучше, позволив норвежцу выиграть лишь четыре гейма.

    Басилашвили

    Басилашвили в начале января провел два матча на Кубке ATP. И в тот момент грузинский теннисист был совершенно разобранном состоянии.

    В первой игре Николоз с треском проиграл Диего Шварцману, сумев взять лишь три гейма.

    А после этого Басилашвили не смог доиграть матч против Стефаноса Циципаса. В первом сете при счете 1:4 ему пришлось покинуть корт из-за проблем с дыханием.

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    Сложно сказать, удалось ли Басилашвили улучшить свое физическое состояние, но неделю назад он точно был не готов к новому сезону.

    Прогноз и ставка

    На Маррея в этом матче можно поставить за 1.27, победу Басилашвили букмекеры предлагают за 3.92.

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    Коэффициент на Маррея все-таки занижен. Энди теперь тоже далеко не всегда удается играть на стабильно высоком уровне.

    Но, похоже, что сейчас британец обыграет Басилашвили, который откровенно разочаровал в недавних матчах.

    Ставка — победа Маррея в двух сетах за 1.77.

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    Маррей — Басилашвили: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 12.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Маррей выиграть у Басилашвили?
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