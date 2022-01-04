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    Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Норри?

    Оже-Альяссим — Норри. Прогноз (к. 2.27) и ставки на Кубок ATP 4 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Оже-Альяссим — Норри
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    Феликс Оже-Альяссим
    Канадец Феликс Оже-Альяссим встретится с британцем Кэмероном Норри в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 4 января, начало — в 11:00 мск. Оже-Альяссим — Норри: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Оже-Альяссим

    Оже-Альяссим в первом матче потерпел поражение от Тейлора Фрица. Игра, как и ожидалось, получилась непростой, все решилось только в третьем сете.

    Хотя у Феликса вполне был шанс одержать победу в двух партиях. Но его в очередной раз подвела игра на приеме. Канадец взял на тай-брейке первый сет, но потом позволил сопернику сделать камбэк.

    Оже-Альяссим, как обычно, ничего не мог сделать в геймах на подаче соперника. И это пока что его главная проблема. Феликс очень агрессивно атакует, но в защите он все еще не так эффективен.

    Норри

    У Норри на днях тоже было сложный матч. Британец встречался с Александром Зверевым, одним из главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Австралии.

    Британец здорово провел первый сет, дрогнув только на тай-брейке. Но его теннис оставил очень хорошее впечатление.

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    А вот во второй партии Кэмерон практически не сопротивлялся. По всей видимости, он просто не верил, что сможет отыграться в матче с таким соперником.

    Прогноз и ставка

    На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.06, победу Норри букмекеры предлагают за 1.80.

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    В прошлом сезоне Феликс с трудом выиграл у Кэмерона на турнире в Вене. Тогда они провели на корте три сете.

    Скорее всего, в предстоящей игре им тоже потребуется дополнительная партия.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.19. Это привычная ситуация для матчей с участием Оже-Альяссима.

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    Оже-Альяссим — Норри: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 04.01.2022. Прогнозы на теннис. Сможет ли Оже-Альяссим обыграть Норри?
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