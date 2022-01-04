Оже-Альяссим
Оже-Альяссим в первом матче потерпел поражение от Тейлора Фрица. Игра, как и ожидалось, получилась непростой, все решилось только в третьем сете.
Хотя у Феликса вполне был шанс одержать победу в двух партиях. Но его в очередной раз подвела игра на приеме. Канадец взял на тай-брейке первый сет, но потом позволил сопернику сделать камбэк.
Оже-Альяссим, как обычно, ничего не мог сделать в геймах на подаче соперника. И это пока что его главная проблема. Феликс очень агрессивно атакует, но в защите он все еще не так эффективен.
Норри
У Норри на днях тоже было сложный матч. Британец встречался с Александром Зверевым, одним из главных фаворитов предстоящего Открытого чемпионата Австралии.
Британец здорово провел первый сет, дрогнув только на тай-брейке. Но его теннис оставил очень хорошее впечатление.
А вот во второй партии Кэмерон практически не сопротивлялся. По всей видимости, он просто не верил, что сможет отыграться в матче с таким соперником.
Прогноз и ставка
На Оже-Альяссима в этом матче можно поставить за 2.06, победу Норри букмекеры предлагают за 1.80.
В прошлом сезоне Феликс с трудом выиграл у Кэмерона на турнире в Вене. Тогда они провели на корте три сете.
Скорее всего, в предстоящей игре им тоже потребуется дополнительная партия.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.27.
Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.19. Это привычная ситуация для матчей с участием Оже-Альяссима.