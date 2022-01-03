Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 3 января, начало — в 11:00 мск. Циципас — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Циципас

Циципас должен был сыграть еще в первый день Кубка ATP, но в итоге решил ограничиться лишь участием в матче парного разряда.

Дело в том, что грек до сих пор сомневается, готов ли он к возвращению в тур после травмы локтя, из-за которой ему даже пришлось сделать операцию.

По словам Циципаса, он будет принимать решение перед каждым игровым днем. Поэтому вполне вероятно, что Стефанос не выйдет и на матч против Шварцмана, но на данный момент он настроен сыграть. Все будет зависеть от его самочувствия.

Шварцман

Шварцман тем временем в первом матче на Кубке ATP разгромил Николоза Басилашвили.

Аргентинец позволил грузинскому теннисисту взять лишь три гейма. Диего провел отличный матч, но при этом важно понимать, что соперник играл чересчур плохо.

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Прошлый сезон стал для Шварцмана не самым удачным, но хороших моментов все равно было достаточно. Сложно сказать, сможет ли он вернуться в топ-10, но подвинуть аргентинца из первой 20-ки будет непросто.

Прогноз и ставка

На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.85, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 2.00.

Циципас явно не успел полностью восстановиться после неприятной травмы, но при этом все равно хочет сыграть на Открытом чемпионате Австралии. И в его случае это очень большой риск. По мнению специалистов, Стефанос не сможет нормально играть в ближайшие полгода. С поврежденным локтем это просто невозможно.

Так что вполне вероятно, что Шварцман воспользуется проблемами соперника.

Ставка — победа Шварцмана за 2.00.