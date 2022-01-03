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    Шварцман воспользуется проблемами Циципаса?

    Циципас — Шварцман. Прогноз (к. 2.00) и ставки на Кубок ATP 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Шварцман
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    Стефанос Циципас
    Грек Стефанос Циципас сыграет против аргентинца Диего Шварцмана в рамках группового этапа Кубка ATP. Матч пройдет 3 января, начало — в 11:00 мск. Циципас — Шварцман: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас должен был сыграть еще в первый день Кубка ATP, но в итоге решил ограничиться лишь участием в матче парного разряда.

    Дело в том, что грек до сих пор сомневается, готов ли он к возвращению в тур после травмы локтя, из-за которой ему даже пришлось сделать операцию.

    По словам Циципаса, он будет принимать решение перед каждым игровым днем. Поэтому вполне вероятно, что Стефанос не выйдет и на матч против Шварцмана, но на данный момент он настроен сыграть. Все будет зависеть от его самочувствия.

    Шварцман

    Шварцман тем временем в первом матче на Кубке ATP разгромил Николоза Басилашвили.

    Аргентинец позволил грузинскому теннисисту взять лишь три гейма. Диего провел отличный матч, но при этом важно понимать, что соперник играл чересчур плохо.

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    Прошлый сезон стал для Шварцмана не самым удачным, но хороших моментов все равно было достаточно. Сложно сказать, сможет ли он вернуться в топ-10, но подвинуть аргентинца из первой 20-ки будет непросто.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса в этом матче можно поставить за 1.85, победу Шварцмана букмекеры предлагают за 2.00.

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    Циципас явно не успел полностью восстановиться после неприятной травмы, но при этом все равно хочет сыграть на Открытом чемпионате Австралии. И в его случае это очень большой риск. По мнению специалистов, Стефанос не сможет нормально играть в ближайшие полгода. С поврежденным локтем это просто невозможно.

    Так что вполне вероятно, что Шварцман воспользуется проблемами соперника.

    Ставка — победа Шварцмана за 2.00.

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    Циципас — Шварцман: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на теннис. Шварцман воспользуется проблемами Циципаса?
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