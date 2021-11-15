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    Сможет ли Рублев обыграть Циципаса?

    Циципас — Рублев. Прогноз (к. 2.43) и ставки на Итоговый турнир ATP 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Циципас — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против грека Стефаноса Циципаса в рамках первого тура группового этапа Итогового турнира ATP. Матч пройдет 15 ноября в Турине, начало — в 23:00 мск. Циципас — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Циципас

    Циципас в начале ноября не смог выступить на «Мастерсе» в Париже из-за воспаления локтя. Грек вышел на матч против Алексея Попырина, но в итоге снялся, когда понял, что не может играть в полную силу.

    А незадолго до этого Стефанос прошел только один раунд на турнире в Вене. Опять-таки, из-за повреждения.

    По словам 23-летнего теннисиста, сейчас он чувствует себя намного лучше, хотя все еще чувствует боль.

    Но у Циципаса были проблемы и чуть раньше. На US Open он выиграл два матча, после чего уступил Карлосу Алькарасу. При этом 18-летний испанец вырвал победу в пятом сете.

    На «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе Циципас проиграл в четвертьфинале Николозу Басилашвили.

    Рублев

    У Рублева начались проблемы сразу после «Мастерса» в Цинцинннати, где он сенсационно обыграл Даниила Медведева и вышел в финал.

    Почти все следующие турниры Андрей провалил. Возможно, провал слишком жесткое слово в данном случае, но результаты действительно были слабые.

    Первым разочарованием стал вылет после третьего круга на Открытом чемпионате США. Рублев не смог выиграть у Фрэнсиса Тиафо.

    На Кубке Кремля Рублев проиграл в первом же матче, на «Мастерсе» и Индиан-Уэллсе и в Санкт-Петербурге одержал одну победу, а на «Мастерсе» в Париже тоже сразу потерпел поражение.

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    В принципе, нет ничего удивительного, что в какой-то момент у Рублева начался спад. Андрей чересчур много сил оставил в первой половине сезона. Усталость — пожалуй, главная причина недавних неудач.

    Прогноз и ставка

    На Циципаса можно поставить за 1.76, победу Рублева букмекеры предлагают за 2.11.

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    Рублев ранее в этом сезоне обыгрывал грека в Роттердаме, но потом уступил ему в Монте-Карло. После девяти предыдущих матчей счетом в этом противостоянии 5-4 в пользу Стефаноса.

    Но акцент надо все-таки делать на том, что оба теннисиста не очень хорошо играли осенью, а у Циципаса, к тому же, еще и не все в порядке с локтем.

    Так что это явно тот случай, когда ставку на исход сложно назвать оптимальным вариантом.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.43.

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    Циципас — Рублев: прогноз, ставка (2.43), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Рублев обыграть Циципаса?
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