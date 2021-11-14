ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — ШвецияПодсластил пилюлю. Лакросс-гол Мичкова скрасил поражение от Швеции Джордан Хендерсон и Гарри КейнНапоминание о способностях. Кейн оформил хет-трик за сборную Англии Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ
  • 00:46
    • Франция разгромила Казахстан и пробилась на ЧМ-2022
  • 00:52
    • Бельгия обыграла Эстонию, Уэльс разгромил Белоруссию
  • 00:38
    • Сборная Голландии упустила победу над Черногорией
  • 21:57
    • Турция разгромила Гибралтар, Латвия отобрала очки у Норвегии
  • 21:23
    • Финляндия выиграла у Чехии в матче Кубка Карьяла
  • 17:17
    • Россия проиграла Швеции на Кубке Карьяла, Мичков побил рекорд Овечкина
  • 19:33
    • «Авангард» всухую разгромил «Куньлунь»
    Все новости спорта

    Сможет ли Плишкова обыграть Крейчикову?

    Крейчикова — Плишкова. Прогноз (к. 2.19) и ставки на Итоговый турнир WTA 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Финал тура WTA Прогнозы на WTA Прогнозы на Каролина Плишкова
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Плишкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Барбора Крейчикова
    Каролина Плишкова из Чехии сыграет против соотечественницы Барборы Крейчиковой в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 14 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Крейчикова — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крейчикова

    Крейчикова проиграла первые два матча в Гвадалахаре. Но если в первой игре она действительно выглядела слабо, то встречу с Гарбину Мугурусой провела намного лучше.

    Барбора легко взяла первый сет, но после этого позволила испанке отыграться. В решающей партии ключевую роль сыграла надежная игра соперницы на своей подаче — у Крейчиковой не было ни одного брейк-пойнта, тогда как у Мугуруса смогла взять гейм на приеме.

    В стартовом матче Крейчикова без шансов уступила эстонке Анетт Контавейт, которая уже обеспечила себе участие в полуфинале турнира.

    Серия поражений Крейчиковой составляет уже шесть матчей.

    Плишкова

    Плишкова тем временем начала Итоговый турнир с победы над Мугурусой, благодаря которой она и претендует на участие в полуфинале.

    В нужный момент чешскую теннисистку выручала подача, но не обошлось, конечно же, и без ошибок испанки.

    Все прогнозы на теннис

    А вот встречу с Анетт Контавейт Каролина провалила. И если в первом сете была еще хоть какая-то борьба, то второй Плишкова отдала со счетом 0:6. Но тут стоит признать, что эстонка сейчас находится в невероятной форме.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.19, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.69.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Как ни странно, но Крейчикова, несмотря на два поражения, тоже сохраняет шансы на выход в полуфинал.

    И судя по тому, как Барбора играла против Мугурусы, она может удивить соотечественницу. Если в первом матче ей действительно было тяжело, в том числе из-за отсутствия игровой практики (пропустила месяц из-за повреждения), то во втором она действовала заметно лучше.

    Ставка — победа Крейчиковой за 2.19.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Индиана — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Каролина — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кливленд — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Соболенко — Швентек
  • Теннис
  • Сегодня в 04:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сиэтл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Медведев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Словения — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Мальта — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Хорватия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крейчикова — Плишкова: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Плишкова обыграть Крейчикову?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры