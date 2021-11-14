Каролина Плишкова из Чехии сыграет против соотечественницы Барборы Крейчиковой в заключительном туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 14 ноября в Гвадалахаре (Мексика), начало — в 23:00 мск. Крейчикова — Плишкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова проиграла первые два матча в Гвадалахаре. Но если в первой игре она действительно выглядела слабо, то встречу с Гарбину Мугурусой провела намного лучше.

Барбора легко взяла первый сет, но после этого позволила испанке отыграться. В решающей партии ключевую роль сыграла надежная игра соперницы на своей подаче — у Крейчиковой не было ни одного брейк-пойнта, тогда как у Мугуруса смогла взять гейм на приеме.

В стартовом матче Крейчикова без шансов уступила эстонке Анетт Контавейт, которая уже обеспечила себе участие в полуфинале турнира.

Серия поражений Крейчиковой составляет уже шесть матчей.

Плишкова

Плишкова тем временем начала Итоговый турнир с победы над Мугурусой, благодаря которой она и претендует на участие в полуфинале.

В нужный момент чешскую теннисистку выручала подача, но не обошлось, конечно же, и без ошибок испанки.

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А вот встречу с Анетт Контавейт Каролина провалила. И если в первом сете была еще хоть какая-то борьба, то второй Плишкова отдала со счетом 0:6. Но тут стоит признать, что эстонка сейчас находится в невероятной форме.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 2.19, победу Плишковой букмекеры предлагают за 1.69.

Как ни странно, но Крейчикова, несмотря на два поражения, тоже сохраняет шансы на выход в полуфинал.

И судя по тому, как Барбора играла против Мугурусы, она может удивить соотечественницу. Если в первом матче ей действительно было тяжело, в том числе из-за отсутствия игровой практики (пропустила месяц из-за повреждения), то во втором она действовала заметно лучше.

Ставка — победа Крейчиковой за 2.19.