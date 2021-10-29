Представитель Канады Денис Шаповалов сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 29 октября, начало — в 14:30 мск. Штруфф — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Штруфф

Штруфф на удивление очень успешно провел первые матчи в Санкт-Петербурге, при этом до сих пор не отдав ни одного сета.

В первом круге немецкий теннисист обыграл австралийца Джеймса Дакворта, который заметно прибавил в текущем сезоне.

А в следующем матче Штруфф одержал победу над Александром Бубликом. Интереснр, что у соперника за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. Максимально надежно на своей подаче Ян-Леннард играл и в первом матче.

Штруфф выиграл больше одного матча впервые с начала июня, когда он дошел до четвертого круга на Ролан Гаррос.

Шаповалов

Шаповалов попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. Первым соперником канадца стал Пабло Андухар. Вопреки всем прогнозам, Денису не удалось обыграть испанца в двух сетах.

Шаповалов очень слабо провел первую партию. Позже он признался, что не мог нормально играть из-за плохого самочувствия. Но камбэк в итоге получился эффектным. Вторую партию Шаповалов выиграл со счетом 6:3, а в решающей и вовсе не отдал сопернику ни одного гейма.

Перед этим 13-я ракетка мира не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде Шаповалов уступил Аслану Карацеву.

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В прошлом году Денис дошел в Санкт-Петербурге до полуфинала, где проиграл Андрею Рублеву.

Прогноз и ставка

На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.81, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.48.

Шаповалов регулярно говорит о том, что играет не хуже Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса или Александра Зверева, но результаты свидетельствуют совершенно о другом.

И еще один важный момент : Шаповалов потерпел четыре поражения в шести матчах против Штруффа.

В общем, проигрыш теннисиста из Канады в этом матче не станет большой неожиданностью.

Ставка — победа Штруффа за 2.81.