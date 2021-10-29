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    Штруфф обыграет Шаповалова в Санкт-Петербурге?

    Штруфф — Шаповалов. Прогноз (к. 2.81) и ставки на турнир в Санкт-Петербурге 29 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Штруфф — Шаповалов
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    Денис Шаповалов
    Представитель Канады Денис Шаповалов сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге. Матч пройдет 29 октября, начало — в 14:30 мск. Штруфф — Шаповалов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Штруфф

    Штруфф на удивление очень успешно провел первые матчи в Санкт-Петербурге, при этом до сих пор не отдав ни одного сета.

    В первом круге немецкий теннисист обыграл австралийца Джеймса Дакворта, который заметно прибавил в текущем сезоне.

    А в следующем матче Штруфф одержал победу над Александром Бубликом. Интереснр, что у соперника за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. Максимально надежно на своей подаче Ян-Леннард играл и в первом матче.

    Штруфф выиграл больше одного матча впервые с начала июня, когда он дошел до четвертого круга на Ролан Гаррос.

    Шаповалов

    Шаповалов попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. Первым соперником канадца стал Пабло Андухар. Вопреки всем прогнозам, Денису не удалось обыграть испанца в двух сетах.

    Шаповалов очень слабо провел первую партию. Позже он признался, что не мог нормально играть из-за плохого самочувствия. Но камбэк в итоге получился эффектным. Вторую партию Шаповалов выиграл со счетом 6:3, а в решающей и вовсе не отдал сопернику ни одного гейма.

    Перед этим 13-я ракетка мира не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде Шаповалов уступил Аслану Карацеву.

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    В прошлом году Денис дошел в Санкт-Петербурге до полуфинала, где проиграл Андрею Рублеву.

    Прогноз и ставка

    На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.81, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.48.

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    Шаповалов регулярно говорит о том, что играет не хуже Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса или Александра Зверева, но результаты свидетельствуют совершенно о другом.

    И еще один важный момент: Шаповалов потерпел четыре поражения в шести матчах против Штруффа.

    В общем, проигрыш теннисиста из Канады в этом матче не станет большой неожиданностью.

    Ставка — победа Штруффа за 2.81.

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    Штруфф — Шаповалов: прогноз, ставка (2.81), статистика, коэффициенты матча 29.10.2021. Прогнозы на теннис. Штруфф обыграет Шаповалова в Санкт-Петербурге?
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