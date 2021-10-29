Штруфф
Штруфф на удивление очень успешно провел первые матчи в Санкт-Петербурге, при этом до сих пор не отдав ни одного сета.
В первом круге немецкий теннисист обыграл австралийца Джеймса Дакворта, который заметно прибавил в текущем сезоне.
А в следующем матче Штруфф одержал победу над Александром Бубликом. Интереснр, что у соперника за всю игру не было ни одного брейк-пойнта. Максимально надежно на своей подаче Ян-Леннард играл и в первом матче.
Штруфф выиграл больше одного матча впервые с начала июня, когда он дошел до четвертого круга на Ролан Гаррос.
Шаповалов
Шаповалов попал в число сеяных и стартовал сразу со второго раунда. Первым соперником канадца стал Пабло Андухар. Вопреки всем прогнозам, Денису не удалось обыграть испанца в двух сетах.
Шаповалов очень слабо провел первую партию. Позже он признался, что не мог нормально играть из-за плохого самочувствия. Но камбэк в итоге получился эффектным. Вторую партию Шаповалов выиграл со счетом 6:3, а в решающей и вовсе не отдал сопернику ни одного гейма.
Перед этим 13-я ракетка мира не очень удачно выступил на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. В третьем раунде Шаповалов уступил Аслану Карацеву.
В прошлом году Денис дошел в Санкт-Петербурге до полуфинала, где проиграл Андрею Рублеву.
Прогноз и ставка
На Штруффа в этом матче можно поставить за 2.81, победу Шаповалова букмекеры предлагают за 1.48.
Шаповалов регулярно говорит о том, что играет не хуже Даниила Медведева, Стефаноса Циципаса или Александра Зверева, но результаты свидетельствуют совершенно о другом.
И еще один
В общем, проигрыш теннисиста из Канады в этом матче не станет большой неожиданностью.
Ставка — победа Штруффа за 2.81.