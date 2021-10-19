Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет против немки Андреа Петкович в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Остапенко — Петкович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Остапенко

Остапенко сыграет в Москве после очень удачного турнира в Индиан-Уэлссе. Там она неожиданно дошла до полуфинала.

При этом в четвертом круге Елена одержала уверенную победу над польской теннисисткой Игой Швентек. Здесь ей, как ни странно, хватило двух сетов. В 1/2 финала теннисистка из Латвии уступила в очень напряженном матче Виктории Азаренко.

В середине сентября Остапенко успешно провела турнир в Люксембурге. Все было бы идеально, если бы не поражение от Клары Таусон в финале. Но в любом случае, это еще один удачный турнир для чемпионки Ролан Гаррос-2017.

Петкович

Петкович тем временем уже неоднократно задумывалась о завершении карьеры, но сейчас с ее настроем все в порядке.

В июле Андреа дошла до финала в Гамбурге и до полуфинала в Белграде, а в начале августа выиграла турнир в румынском Клуже. Это ее первый титул за шесть лет.

После этого немецкая теннисистка не смогла пройти квалификацию в Цинциннати, но при этом выиграла по одному матчу на US Open и на турнире в Чикаго.

Все прогнозы на теннис

В Индиан-Уэллсе Петкович в первом круге проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

Прогноз и ставка

На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.27, победу Петкович букмекеры предлагают за 3.92.

С одной стороны, есть явный фаворит, но с другой, вполне вероятно, что Остапенко не успеет нормально восстановиться после сложного турнира в Индиан-Уэллсе.

Так что Петкович, скорее всего, создать сопернице проблемы. Это как раз тот случай, когда лучше воздержаться от ставки на фаворита.

Ставка — Петкович выиграет хотя бы один сет за 2.04.