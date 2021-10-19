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    Сможет ли Остапенко выиграть у Петкович?

    Остапенко — Петкович. Прогноз (к. 2.04) и ставки на Кубок Кремля 19 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Остапенко — Петкович
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    Елена Остапенко
    Латвийская теннисистка Елена Остапенко сыграет против немки Андреа Петкович в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 19 октября в Москве, начало — в 12:00 мск. Остапенко — Петкович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Остапенко

    Остапенко сыграет в Москве после очень удачного турнира в Индиан-Уэлссе. Там она неожиданно дошла до полуфинала.

    При этом в четвертом круге Елена одержала уверенную победу над польской теннисисткой Игой Швентек. Здесь ей, как ни странно, хватило двух сетов. В 1/2 финала теннисистка из Латвии уступила в очень напряженном матче Виктории Азаренко.

    В середине сентября Остапенко успешно провела турнир в Люксембурге. Все было бы идеально, если бы не поражение от Клары Таусон в финале. Но в любом случае, это еще один удачный турнир для чемпионки Ролан Гаррос-2017.

    Петкович

    Петкович тем временем уже неоднократно задумывалась о завершении карьеры, но сейчас с ее настроем все в порядке.

    В июле Андреа дошла до финала в Гамбурге и до полуфинала в Белграде, а в начале августа выиграла турнир в румынском Клуже. Это ее первый титул за шесть лет.

    После этого немецкая теннисистка не смогла пройти квалификацию в Цинциннати, но при этом выиграла по одному матчу на US Open и на турнире в Чикаго.

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    В Индиан-Уэллсе Петкович в первом круге проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой.

    Прогноз и ставка

    На Остапенко в этом матче можно поставить за 1.27, победу Петкович букмекеры предлагают за 3.92.

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    С одной стороны, есть явный фаворит, но с другой, вполне вероятно, что Остапенко не успеет нормально восстановиться после сложного турнира в Индиан-Уэллсе.

    Так что Петкович, скорее всего, создать сопернице проблемы. Это как раз тот случай, когда лучше воздержаться от ставки на фаворита.

    Ставка — Петкович выиграет хотя бы один сет за 2.04.

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    Остапенко — Петкович: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Остапенко выиграть у Петкович?
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