Ястремская
Ястремская попала в основную сетку Кубка Кремля благодаря тому, что с турнира снялись несколько теннисисток с более высоким рейтингом.
На прошлой неделе Даяна выиграла один матч на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. После победы над Эльзой Жакмо украинка проиграла испанке Пауле Бадосе.
В конце сентября Ястремская впервые после временного отстранения по обвинению в приеме допинга одержала победу над соперницей из топ-100. На турнире в Чикаго она выиграла в первом круге у француженки Ализе Корне. В следующем матче Даяна без шансов уступила бельгийке Элизе Мертенс.
После возращения в тур Ястремская выиграла 5 из 14 матчей. В семи случаях она уступила теннисисткам из топ-100.
Калинская
Тем временем Калинская попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко.
И это всего лишь через несколько дней после возвращения из США. На прошлой неделе Анна сенсационно дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллсе, где ей, к слову, тоже пришлось участвовать в квалификации.
В основной сетке Калинская обыграла Клер Лью, Сару Соррибес-Тормо и Викторию Голубич, после чего уступила Онс Жабер.
До турнира в Индиан-Уэллсе подобных успехов у российской теннисистки в этом году не было.
Прогноз и ставка
На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.83, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.02.
Учитывая перепады в игре украинки, Калинская вполне может выиграть и выйти в следующий раунд. Ястремской катастрофически не хватает стабильности, после возвращения это ее главная проблема.
Ставка — победа Калинской за 2.02.
Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.37.