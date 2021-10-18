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    Калинская воспользуется перепадами Ястремской?

    Ястремская — Калинская. Прогноз (к. 2.02) и ставки на Кубок Кремля 18 октября 2021 года

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    Анна Калинская
    Россиянка Анна Калинская сыграет против украинки Даяны Ястремской в первом круге Кубка Кремля. Матч пройдет 18 октября в Москве, начало — в 12:30 мск. Ястремская — Калинская: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Ястремская

    Ястремская попала в основную сетку Кубка Кремля благодаря тому, что с турнира снялись несколько теннисисток с более высоким рейтингом.

    На прошлой неделе Даяна выиграла один матч на крупном турнире в Индиан-Уэллсе. После победы над Эльзой Жакмо украинка проиграла испанке Пауле Бадосе.

    В конце сентября Ястремская впервые после временного отстранения по обвинению в приеме допинга одержала победу над соперницей из топ-100. На турнире в Чикаго она выиграла в первом круге у француженки Ализе Корне. В следующем матче Даяна без шансов уступила бельгийке Элизе Мертенс.

    После возращения в тур Ястремская выиграла 5 из 14 матчей. В семи случаях она уступила теннисисткам из топ-100.

    Калинская

    Тем временем Калинская попала в основную сетку через квалификацию. В решающем раунде отбора она обыграла соотечественницу Виталию Дьяченко.

    И это всего лишь через несколько дней после возвращения из США. На прошлой неделе Анна сенсационно дошла до четвертого круга в Индиан-Уэллсе, где ей, к слову, тоже пришлось участвовать в квалификации.

    В основной сетке Калинская обыграла Клер Лью, Сару Соррибес-Тормо и Викторию Голубич, после чего уступила Онс Жабер.

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    До турнира в Индиан-Уэллсе подобных успехов у российской теннисистки в этом году не было.

    Прогноз и ставка

    На Ястремскую в этом матче можно поставить за 1.83, победу Калинской букмекеры предлагают за 2.02.

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    Учитывая перепады в игре украинки, Калинская вполне может выиграть и выйти в следующий раунд. Ястремской катастрофически не хватает стабильности, после возвращения это ее главная проблема.

    Ставка — победа Калинской за 2.02.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.37.

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    Ястремская — Калинская: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на теннис. Калинская воспользуется перепадами Ястремской?
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