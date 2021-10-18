Француз Ришар Гаске сыграет против серба Душан Лайович в первом круге турнира в бельгийском Антверпене. Матч пройдет 18 октября, начало — в 19:00 мск. Гаске — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гаске

Гаске в прошлом месяце сыграл на двух «челленджерах», чтобы хоть немного улучшить свой рейтинг. Сейчас француз находится на 88-м месте.

В Ренне Ришар дошел до полуфинала, где уступил немцу Матсу Мораингу. А в Орлеане Гаске остановился в четвертьфинале, не сумев обыграть Иржи Веселы.

На US Open бывшая седьмая ракетка мира в первом круге без шансов уступил Даниилу Медведеву. Против таких соперников ему уже тяжело играть.

Но при этом стоит отметить, что в Уинстон-Сейлеме Гаске обыграл Егора Герасимова и Дэна Эванса, и только после этого потерпел поражение от финна Эмиля Руусувуори.

Лайович

Тем временем Лайович в начале августа неплохо выступил на «Мастерсе» в Цинциннати, дойдя до третьего круга. Во втором круге серб сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима. После этого было поражение от Каспера Рууда.

Но следующие турниры Душан провел не лучшим образом. И как ни странно, пройти первый круг он смог только на Открытом чемпионате США.

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А в Цинциннати, Нур-Султане и Индиан-Уэллсе Лайович вылетел после стартового матча, при этом не взяв ни одного сета.

Прогноз и ставка

На Гаске в этом матче можно поставить за 1.57, победу Лайовича букмекеры предлагают за 2.47.

В таком матче, пожалуй, на исход лучше не ставить. Несмотря на коэффициенты, Гаске сложно назвать фаворитом. Француз уже давно не в той форме, чтобы ставить на него в подобных матчах, а тем более против соперника, который не так давно побеждал Оже-Альяссима.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.37.