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    Гаске проиграет Лайовичу в трех сетах?

    Гаске — Лайович. Прогноз (к. 2.37) и ставки на турнир в Антверпене 18 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гаске — Лайович
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    Ришар Гаске
    Француз Ришар Гаске сыграет против серба Душан Лайович в первом круге турнира в бельгийском Антверпене. Матч пройдет 18 октября, начало — в 19:00 мск. Гаске — Лайович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гаске

    Гаске в прошлом месяце сыграл на двух «челленджерах», чтобы хоть немного улучшить свой рейтинг. Сейчас француз находится на 88-м месте.

    В Ренне Ришар дошел до полуфинала, где уступил немцу Матсу Мораингу. А в Орлеане Гаске остановился в четвертьфинале, не сумев обыграть Иржи Веселы.

    На US Open бывшая седьмая ракетка мира в первом круге без шансов уступил Даниилу Медведеву. Против таких соперников ему уже тяжело играть.

    Но при этом стоит отметить, что в Уинстон-Сейлеме Гаске обыграл Егора Герасимова и Дэна Эванса, и только после этого потерпел поражение от финна Эмиля Руусувуори.

    Лайович

    Тем временем Лайович в начале августа неплохо выступил на «Мастерсе» в Цинциннати, дойдя до третьего круга. Во втором круге серб сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима. После этого было поражение от Каспера Рууда.

    Но следующие турниры Душан провел не лучшим образом. И как ни странно, пройти первый круг он смог только на Открытом чемпионате США.

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    А в Цинциннати, Нур-Султане и Индиан-Уэллсе Лайович вылетел после стартового матча, при этом не взяв ни одного сета.

    Прогноз и ставка

    На Гаске в этом матче можно поставить за 1.57, победу Лайовича букмекеры предлагают за 2.47.

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    В таком матче, пожалуй, на исход лучше не ставить. Несмотря на коэффициенты, Гаске сложно назвать фаворитом. Француз уже давно не в той форме, чтобы ставить на него в подобных матчах, а тем более против соперника, который не так давно побеждал Оже-Альяссима.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.37.

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    Гаске — Лайович: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 18.10.2021. Прогнозы на теннис. Гаске проиграет Лайовичу в трех сетах?
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