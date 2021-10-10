Россиянка Веронику Кудерметова сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в третьем круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:00 мск. Кудерметова — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова попала в число 32 сеяных теннисисток, благодаря чему стартовала в Индиан-Уэллсе сразу со второго раунда.

В первом матче Вероника неожиданно легко обыграла Людмилу Самсонову. Для победы над соотечественницей хватило двух партий — 6:2, 6:3.

Сомнений в том, что Кудерметова пройдет Самсонову, были связаны с тем, что россиянка не лучшим образом выступает во второй половине сезона. Но здесь ей удалось показать свой лучший теннис.

Кудерметова впервые сыграет в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Швентек

Швентек тоже начала со второго круга. В стартовом матче польская теннисистка разгромила хорватку Петру Мартич — 6:1, 6:3.

Но в целом Ига вряд ли довольна своими результатами в последние месяцы. После победы на турнире в Риме она пока не выиграла ни одного титула.

На Ролан Гаррос Швентек вылетала после четвертьфинала, на Уимблдоне — после четвертого круга. А на олимпийском турнире в Токио она и вовсе уступила уже во втором раунде.

Все прогнозы на теннис

На US Open от Швентек тоже ждали большего, но она уже в четвертом круге проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

Прогноз и ставка

На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.58, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.31.

В прошлом году Ига без проблем выиграла у Вероники на Открытом чемпионате США. Тогда россиянка взяла лишь шесть геймов.

Но сейчас, похоже, Кудерметова способна заставить соперницу по-настоящему нервничать.

Ставка — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кудерметовой больше 9,5 за 1.91.