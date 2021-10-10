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    Кудерметова сенсационно обыграет Швентек?

    Кудерметова — Швентек. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Индиан-Уэллсе 10 октября 2021 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Веронику Кудерметова сыграет против польской теннисистки Иги Швентек в третьем круге престижного турнира в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 10 октября, начало — в 21:00 мск. Кудерметова — Швентек: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Кудерметова

    Кудерметова попала в число 32 сеяных теннисисток, благодаря чему стартовала в Индиан-Уэллсе сразу со второго раунда.

    В первом матче Вероника неожиданно легко обыграла Людмилу Самсонову. Для победы над соотечественницей хватило двух партий — 6:2, 6:3.

    Сомнений в том, что Кудерметова пройдет Самсонову, были связаны с тем, что россиянка не лучшим образом выступает во второй половине сезона. Но здесь ей удалось показать свой лучший теннис.

    Кудерметова впервые сыграет в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.

    Швентек

    Швентек тоже начала со второго круга. В стартовом матче польская теннисистка разгромила хорватку Петру Мартич — 6:1, 6:3.

    Но в целом Ига вряд ли довольна своими результатами в последние месяцы. После победы на турнире в Риме она пока не выиграла ни одного титула.

    На Ролан Гаррос Швентек вылетала после четвертьфинала, на Уимблдоне — после четвертого круга. А на олимпийском турнире в Токио она и вовсе уступила уже во втором раунде.

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    На US Open от Швентек тоже ждали большего, но она уже в четвертом круге проиграла швейцарке Белинде Бенчич.

    Прогноз и ставка

    На Кудерметову в этом матче можно поставить за 3.58, победу Швентек букмекеры предлагают за 1.31.

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    В прошлом году Ига без проблем выиграла у Вероники на Открытом чемпионате США. Тогда россиянка взяла лишь шесть геймов.

    Но сейчас, похоже, Кудерметова способна заставить соперницу по-настоящему нервничать.

    Ставка — Кудерметова выиграет хотя бы один сет за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Кудерметовой больше 9,5 за 1.91.

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    Кудерметова — Швентек: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на теннис. Кудерметова сенсационно обыграет Швентек?
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