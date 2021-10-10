Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Сальваторе Карузо во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 10 октября, начало — в 04:00 мск. Карузо — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Карузо

Карузо попал в основную сетку «Мастерса» в Индиан-Уэллсе через квалификацию. Итальянец одержал две уверенные победы в отборе.

А в первом круге Сальваторе легко выиграл у американца Захари Свайды, отдав сопернику лишь четыре гейма.

В конце сентября Карузо прошел квалификацию в Сан-Диего, но в стартовом раунде уступил Тейлору Фрицу.

В целом же можно сказать, что Карузо очень слабо проводит текущий сезон. Хотя бы минимальных успехов у него было даже на грунте, где он, как правило, и показывает свой лучший теннис.

Карацев

Карацев попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга. В рейтинге Аслан на данный момент занимает 24-е место.

В начале октября Карацев проиграл Григору Димитрову в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. У россиянина снова были серьезные перепады в игре. Аслан без шансов отдал первый сет, потом легко взял вторую партию, а в решающей снова допустил большое количество ошибок.

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Еще одним разочарованием стало выступление Карацева в Нур-Султане. Там он в первом же матче проиграл финну Эмилю Руусувуори.

На US Open Карацев прошел два раунда, после чего уступил американцу Дженсону Бруксби. Обидное поражение в пяти сетах.

Прогноз и ставка

На Карузо в этом матче можно поставить за 3.84, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.28.

Три года назад Аслан проиграл итальянцу на «челленджере» в словенском Портороже. Но с тех пор, конечно, многое изменилось. Сейчас Карузо будет непросто взять хотя бы сет в игре с российским теннисистом.

Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.80.