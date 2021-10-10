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    Сможет ли Карацев пройти итальянца Карузо?

    Карузо — Карацев. Прогноз (к. 1.80) и ставки на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе 10 октября 2021 года

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    Аслан Карацев
    Россиянин Аслан Карацев сыграет против итальянца Сальваторе Карузо во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Матч пройдет 10 октября, начало — в 04:00 мск. Карузо — Карацев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Карузо

    Карузо попал в основную сетку «Мастерса» в Индиан-Уэллсе через квалификацию. Итальянец одержал две уверенные победы в отборе.

    А в первом круге Сальваторе легко выиграл у американца Захари Свайды, отдав сопернику лишь четыре гейма.

    В конце сентября Карузо прошел квалификацию в Сан-Диего, но в стартовом раунде уступил Тейлору Фрицу.

    В целом же можно сказать, что Карузо очень слабо проводит текущий сезон. Хотя бы минимальных успехов у него было даже на грунте, где он, как правило, и показывает свой лучший теннис.

    Карацев

    Карацев попал в число сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга. В рейтинге Аслан на данный момент занимает 24-е место.

    В начале октября Карацев проиграл Григору Димитрову в четвертьфинале турнира в Сан-Диего. У россиянина снова были серьезные перепады в игре. Аслан без шансов отдал первый сет, потом легко взял вторую партию, а в решающей снова допустил большое количество ошибок.

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    Еще одним разочарованием стало выступление Карацева в Нур-Султане. Там он в первом же матче проиграл финну Эмилю Руусувуори.

    На US Open Карацев прошел два раунда, после чего уступил американцу Дженсону Бруксби. Обидное поражение в пяти сетах.

    Прогноз и ставка

    На Карузо в этом матче можно поставить за 3.84, победу Карацева букмекеры предлагают за 1.28.

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    Три года назад Аслан проиграл итальянцу на «челленджере» в словенском Портороже. Но с тех пор, конечно, многое изменилось. Сейчас Карузо будет непросто взять хотя бы сет в игре с российским теннисистом.

    Ставка — победа Карацева в двух сетах за 1.80.

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    Карузо — Карацев: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 10.10.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Карацев пройти итальянца Карузо?
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