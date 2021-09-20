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    Потапова снова вылетит после первого круга?

    Гарсия — Потапова. Прогноз (к. 2.49) и ставки на турнир в Остраве 20 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гарсия — Потапова
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    Анастасия Потапова
    Россиянка Анастасия Потапова сыграет с француженкой Каролин Гарсией в первом круге турнира в чешской Остраве. Матч пройдет 20 сентября, начало — в 16:00 мск. Гарсия — Потапова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гарсия

    Гарсия после Олимпиады в Токио, где она вылетела уже стартового раунда, выигрывала на каждом турнире хотя бы по одному матчу.

    На US Open Каролин дошла до второго раунда, где уступила Елене Рыбакиной. То же самое было и в Кливленде: француженка успешно стартовала, но потом уступила Анетт Контавейт.

    В Цинциннати бывшая четвертая ракетка мира с трудом прошла квалификацию, выиграла один матч в основной сетке, после чего проиграла Гарбин Мугурусе.

    А в Монреале сразу после квалификации Гарсию остановила Анастасия Павлюченкова.

    Потапова

    Потапова попала в основную сетеку через квалификацию. В первом раунде отбора россиянка одержала победу над швейцаркой Стефани Фогель. Потом была встреча с Екатериной Александровой, которая снялась при счете 7:5, 3:1 в пользу соперницы.

    Перед этим у Анастасии была серия из четырех неприятных поражений, которая началась на турнире в Монреале. После победы над Шелби Роджерс россиянка не смогла завершить матч против Кори Гауфф, отказавшись от продолжения борьбы в первом сете при счете 0:5.

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    В Чикаго Потапова проиграла еще в квалификации, а на Открытом чемпионате США и в Люксембурге вылетела еще после первого круга.

    Прогноз и ставка

    На Гарсию в этом матче можно поставить за 2.49, победу Потаповой предлагают за 1.56.

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    Сложно понять, почему букмекеры больше верят в россиянку. Это очень спорный момент, учитывая нестабильность Потаповой.

    Ставка — победа Гарсии за 2.49.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Гарсия выиграет хотя бы один сет за 1.66.

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    Гарсия — Потапова: прогноз, ставка (2.49), статистика, коэффициенты матча 20.09.2021. Прогнозы на теннис. Потапова снова вылетит после первого круга?
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