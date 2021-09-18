Чешская теннисистка Маркета Вондроушова сыграет против датчанки Клары Таусон в полуфинале турнира в Люксембурге. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. Таусон — Вондроушова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Таусон

Таусон еще на шаг приблизилась в третьему титулу в текущем сезоне. Ранее она выиграла турниры в Лионе и Чикаго.

При этом в Чикаго 18-летняя теннисистка обыграла в решающем матче Эмму Радукану, которая вскоре станет чемпионкой US Open.

В пятницу Таусон легко выиграла у Мари Боузковой. За весь матч у чешской теннисистки не было ни одного брейк-пойнта. Такая надежность на своей подаче, безусловно, не может не удивлять.

Сложнее всего Кларе пока что было в матче второго круга против Екатерины Александровой. Здесь все решилось в третьем сете, который датчанка выиграла на тай-брейке.

Вондроушова

Тем временем Вондроушова третий раз в этом году дошла до полуфинала. На олимпийском турнире она в итоге добралась до финала, где уступила Белинде Бенчич.

В Люксембурге Маркета до сих пор не отдала ни одного сета. В первом круге 22-летняя теннисистка обыграла бельгийку Алисон ван Эйтванк, а во втором разобралась с хорваткой Яной Фетт.

Все прогнозы на теннис

Не таким сложным, как ожидалось, получился и матч против Элизы Мертенс в четвертьфинале. В первом сете Вондроушова проигрывала с брейком, но в итоге взяла партию со счетом 7:5, а в следующей отдала сопернице лишь два гейма.

Прогноз и ставка

На Таусон в этом матче можно поставить за 2.27, победу Вондроушовой букмекеры предлагают за 1.64.

Клара, как и Маркета, тоже здорово играет на харде, поэтому легко предположить, что двух сетов теннисисткам окажется недостаточно.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.48.

На исход ставить в таком матче явно не лучшая идея, шансы действительно 50 на 50.