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    Сможет ли «Урал» справиться с «Родиной»?

    «Родина» — «Урал». Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, Кубок России, 13 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Родина» — «Урал»
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    Илья Помазун
    В рамках 1/16 финала плей-офф пути регионов Кубка России 13 марта пройдет матч «Родина» — «Урал». Начало — 18:00 (мск). «Родина» — «Урал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала 13 Марта 2024 года
    Родина
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    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи сражаются за выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы первой лиги.

    При этом «Родина» на 4 очка отстает от искомой 4 позиции. Да и на Кубок России у команды наверняка изыщется мотивация!

    Родина — Урал: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда смогла добыть три очка. «Родина» по всем статьям переиграла «Шинник» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла трижды при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Весной москвичи выглядят довольно выгодно. До победы над «Шинником» «Родина» переиграла еще и «Акрон» (2:0).

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма боеспособным коллективом. Да и в Кубке России москвичи намерены пройти как можно дальше.

    Матчи против «Урала» для команды исторически складываются удачно. Из 2 очных встреч «Родина» извлекла победу и ничью.

    И уж совсем очевидно, что москвичи постараются дать бой полпреду элиты. Тем паче, весеннюю часть сезона команда начала уверенно.

    «Урал»

    Турнирное положение: «Урал» привычно борется за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Урал» опережает зону прямого вылета на 5 очков. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не смогла добыть даже балл. «Урал» дома проиграл «Зениту» со счетом 1:4.

    А вот до того уральцы уступили еще и конкуренту в борьбе за место под солнцем. «Урал» минимально проиграл «Ахмату».

    Вообще, «Урал» пока никак не может найти свою игру. Да и ресурсов распыляться на Кубок у команды немного.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Пока что «Уралу» явно не хватает стабильности. Команда опытная, но пока не демонстрирует всего своего потенциала.

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    Плюс матчи с более-менее крепкими соперниками частенько складываются сложно. Да и состав команда явно требует обновления.

    Более того, пораженческая серия уральцев насчитывает уже 4 матча. Причем лишь в предыдущем матче команда прервала трехматчевую серию без забитых мячей.

    И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. «Урал», при всех своих проблемах, просто обязан проходить аутсайдера первого дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Родина» еще ни разу в истории не проигрывала «Урала»

    • Москвичи выиграли в 3 своих официальных поединках

    • «Урал» не выигрывал в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.94 и 1.87.

    Прогноз: «Урал» наверняка постарается реабилитироваться за неудачи в чемпионате.

    «Родине» может банально не хватить глубины состава и пресловутого запаса прочности.

    Ставка: Победа «Урала» за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одна из команд не сумеет отличиться.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

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    Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Урал» с коэффициентом 2.28. Дата матча: 13.03.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Урал» справиться с «Родиной»?
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