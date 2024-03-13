«Родина»
Турнирное положение: Москвичи сражаются за выход в РПЛ. На данный момент команда находится на 6 месте турнирной таблицы первой лиги.
При этом «Родина» на 4 очка отстает от искомой 4 позиции. Да и на Кубок России у команды наверняка изыщется мотивация!
Родина — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда смогла добыть три очка. «Родина» по всем статьям переиграла «Шинник» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» выиграла трижды при 2 паритетах. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Весной москвичи выглядят довольно выгодно. До победы над «Шинником» «Родина» переиграла еще и «Акрон» (2:0).
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела весьма боеспособным коллективом. Да и в Кубке России москвичи намерены пройти как можно дальше.
Матчи против «Урала» для команды исторически складываются удачно. Из 2 очных встреч «Родина» извлекла победу и ничью.
И уж совсем очевидно, что москвичи постараются дать бой полпреду элиты. Тем паче, весеннюю часть сезона команда начала уверенно.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» привычно борется за выживание в элите. На текущий момент команда находится на 13 месте турнирной таблицы.
Причем «Урал» опережает зону прямого вылета на 5 очков. Да и забивает команда в среднем менее гола за матч.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда не смогла добыть даже балл. «Урал» дома проиграл «Зениту» со счетом 1:4.
А вот до того уральцы уступили еще и конкуренту в борьбе за место под солнцем. «Урал» минимально проиграл «Ахмату».
Вообще, «Урал» пока никак не может найти свою игру. Да и ресурсов распыляться на Кубок у команды немного.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Пока что «Уралу» явно не хватает стабильности. Команда опытная, но пока не демонстрирует всего своего потенциала.
Плюс матчи с более-менее крепкими соперниками частенько складываются сложно. Да и состав команда явно требует обновления.
Более того, пораженческая серия уральцев насчитывает уже 4 матча. Причем лишь в предыдущем матче команда прервала трехматчевую серию без забитых мячей.
И уж совсем очевидно, что гости будут активно атаковать. «Урал», при всех своих проблемах, просто обязан проходить аутсайдера первого дивизиона.
Статистика для ставок
- «Родина» еще ни разу в истории не проигрывала «Урала»
- Москвичи выиграли в 3 своих официальных поединках
- «Урал» не выигрывал в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.94 и 1.87.
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Прогноз: «Урал» наверняка постарается реабилитироваться за неудачи в чемпионате.
«Родине» может банально не хватить глубины состава и пресловутого запаса прочности.
Ставка: Победа «Урала» за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке одна из команд не сумеет отличиться.
Ставка: Обе не забьют за 2.04