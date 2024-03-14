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    Руне снова проиграет Фритцу?

    Фритц — Руне. Ставка (к. 2.32) и прогноз на «Мастерс» в Индиан-Уэллс 14 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Фритц — Руне
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    Хольгер Руне
    Датчанин Хольгер Руне сыграет против американца Тейлора Фритца в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройде 14 марта, начало — в 04:00 мск. Фритц — Руне: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Теннис. Индиан-Уэллс. Мужчины 14 Марта 2024 года
    Тейлор Фритц
  • США
    •  Тейлор Фритц 04:00 Holger Rune Holger Rune
  • Индиан-Уэллс. Мужчины
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    Фритц

    Тейлор в третьем круге одержал разгромную победу над Себастьяном Баэсом — 6:2, 6:2.

    Американец спокойно остановил соперника, который перед этим выиграл десять матчей подряд и взял два титула — аргентинец выиграл турниры в Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    Перед этим Фритц уверенно разобрался с еще одним представителем Южной Америки — Аленхандро Табило. Здесь ему тоже хватило двух сетов — 7:6, 6:2.

    В общем, Фритцу действительно повезло с сеткой в начале турнира. Победы над грунтовиками на харде вряд ли стоит переоценивать, даже разгромные.

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    Лучше обратить внимание на то, что в Акапулько бывшая пятая ракетка мира не справился итальянцем Маттео Арнальди. Правда, перед этим Фритц взял титул в Делрэй-Бич, обыграв в финале Томми Пола.

    Руне

    Хольгер тем временем провел пока лишь один матч на текущем турнире.

    Первый круг датчанин пропускал, а во втором его соперником должен был стать Милош Раонич, который в итоге решил сняться еще до матча.

    В третьем раунде Руне одержал победу над итальянцем Лоренцо Музетти — 6:2, 7:6.

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    Стоит признать, что 20-летний теннисист провел матч на очень высоком уровне. Здесь достаточно взглянуть на статистику: Хольгер не отдал ни гейма на своей подаче, а соперник взял на приеме лишь 13 очков.

    Есть ощущение, что на этой неделе Руне готов к чему-то серьезному.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Фритца в этом матче можно поставить за 1.61, победу Руне букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: в прошлом году Тейлор обыграл Хольгера в Майами со счетом 6:3, 6:4. Несмотря на то, что оба здорово провели недавние матчи, есть ощущение, что датчанин возьмет реванш. Для него главное быть в хорошей физической форме, а по игре он точно ни в чем не уступает американцу.

    Рекомендуемая ставка: победа Руне за 2.32.

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    Ставка и прогноз на матч Фритц — Руне с коэффициентом 2.32. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на теннис. Руне снова проиграет Фритцу?
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