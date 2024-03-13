Туиваса встретится с Тыбурой, Сент-Прю подерется с Нзечукву. Анонс карда UFC Vegas 88

В ночь с 16 на 17 марта состоится турнир UFC Vegas 88. В главном событии вечера подерутся Тай Туиваса и Марчин Тыбура

Бои предварительного карда

1. Чэд Анхелигер в легчайшем весе проведет бой с Харалампосом Григориу

2. Кори Маккенна в женском минимальном весе подерется с Жаклин Аморим

3. Джош Кулибао в полулегком весе встретится с Данни Силвой

4. Тиаго Мойзес в легком дивизионе подерется с Митчем Рамирезом

5. Одэ Осборн в наилегчайшем весе сразится с Жафелем Фильо

6. Жосиан Нунес в женском легчайшем дивизионе проведет бой с Челси Чендлер

7. Майк Дэвис в легком весе сразится с Натаном Леви

8. Джеральд Мершарт в среднем весе подерется с Брайаном Барбереной

UFC Vegas 88: Tuivasa vs Tybura — March 16 | Fight Promo

Бои основного карда

Основной кард турнира в Лас-Вегасе откроет поединок в женском легчайшем весе с участием Пэнни Кианзад и Мэйси Чиассон, шестого и десятого номеров рейтинга. Девушки подходят к очному противостоянию с идентичной статистикой.

Каждая из них ранее одержала по 3 победы и потерпела 2 поражения в пяти предыдущих встречах. Они обе уступали нынешней чемпионке женского легчайшего дивизиона Ракель Пеннингтон.

Стилистически Пэнни и Мэйси отличаются друг от друга. Кианзад предпочитает играть вдолгую, работая на очки на протяжении всей дистанции. Ее соперница, напротив, гораздо чаще рискует в погоне за досрочным финишем.

Получается с переменным успехом, и гораздо чаще Чиассон при таком стиле ведения поединка проигрывает. Выбрать фаворита в грядущем противостоянии довольно сложно. Это будет бой двух соперниц равных по классу с идентичной статистикой. Такой поединок может дойти даже до раздельного решения судей.

Следующими в октагон в рамках полулегкого веса выйдут Кристиан Родригез и Айзек Дулгарян. Бойцы подходят к этому противостоянию в хорошей форме. Родригез идет на серии из трех выигранных поединков кряду, однако его победы были добыты в легчайшем весе.

На данном отрезке он успел победить двух восходящих звезд в категории до 61 кг в лице Кэмерона Саймона и Рауля Росаса. Но в полулегком весе Родригез еще не дрался. Да и соперник попался довольно непростой.

Айзек провел в UFC только один поединок, но в нем он одержал убедительную победу нокаутом уже в первом раунде над Фрэнсисом Маршаллом. В своей карьере Дулгарян еще не потерпел ни единого поражения.

На его счету 6 побед в шести боях, причем каждого своего предыдущего соперника он удосрочил. С такими крепкими бойцами Родригез давно не сталкивался. Для Кристиана это будет настоящее испытание.

Кеннеди Нзечукву globallookpress.com

В полутяжелом весе пройдет в бой с участием бывшего претендента на титул Овинса Сент-Прю и Кеннеди Нзечукву. 40-летний «OSP» не радует болельщиков стабильностью уже на протяжении шести лет (7 поражений и 4 победы).

Возраст берет свое и от пиковых кондиций Сент-Прю сейчас очень далек. У Кеннеди статистика гораздо лучше. На его счету 2 поражения и 3 победы за последние 5 боев. В предыдущем поединке у Нзечукву был шанс попасть в топ-15 полутяжелого дивизиона.

Однако бой с Джастином Джейкоби обернулся для африканца проигрышем нокаутом менее, чем за полторы минуты. Но несмотря на столь быстрое поражение, у Кеннеди неплохие шансы на успех в данном противостоянии.

Он моложе своего очередного оппонента на 9 лет и гораздо сильнее физически. В нынешних реалиях Сент-Прю выглядит неконкурентоспособным. Для Нзечукву такой поединок — это отличная возможность реабилитироваться за предыдущий проигрыш и начать новую победную серию.

Баттл и Туиваса намерены порадовать фанатов яркими нокаутами

Брайан Баттл globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полусреднем весе состоится поединок с участием Брайна Баттла и Энджа Луса. Американец ранее в UFC одержал 5 побед и потерпел единственное поражение от Рината Фахретдинова.

Четыре из пяти побед Баттла были досрочными. Он уже зарекомендовал себя, как универсального бойца, способного оказывать сопротивление и в стойке, и в партере. Впрочем, борцовская база все-таки преобладает над ударной техникой.

Брайан выиграл 6 поединков сабмишнами, тогда как нокаутировал своих соперников лишь 3 раза. Его главная проблема это — защита от тейкдаунов, но в предстоящем противостоянии вряд ли будет много борьбы.

Эндж Луса ранее провел в UFC 3 поединка. Его дебют закончился поражением, но далее были 2 победы. Стиль швейцарца заключается в контроле соперника на дистанции и тактической работе над сближении.

Семь предыдущих боев с его участием доходили до судейского решения. Против такого оппонента Баттлу важно постараться закончить поединок досрочно. А вот монотонная работа на протяжении всех трех раундов будет на руку Энджу Лусе.

В главном событии вечера состоится поединок в тяжелом весе с участием Тая Туивасы и Марчина Тыбуры, девятого и десятого номеров рейтинга. Оба бойца уже давно пребывают в топ-15.

Тай Туиваса до начала 2022 года и вовсе считался одним из потенциальных претендентов на титул. Австралиец вышел на серию из пяти побед кряду нокаутами и поднялся на третью строчку в рейтинге.

Но как только произошло повышение уровня оппозиции, Тай начал проигрывать. К этому противостоянию он подходит на серии из трех досрочных поражений кряду от Сирила Гана, Сергея Павловича и Александра Волкова.

Статистика Марчина выглядит явно лучше. У польского тяжеловеса 2 поражения и 3 победы за 5 последних боев. Он проигрывал единогласным решением Александру Волкову, а в последнем бою упал в нокаут менее, чем за полторы минуты, от Тома Аспиналла.

У Тыбуры, как и у Туивасы, давно не было громких побед. Что касается навыков, то оба бойца являются ударниками. Но у Тая по отношению к его сопернику есть ряд преимуществ.

Он очень волевой боец, который всегда идет вперед, даже когда проигрывает. Удар у Туивасы гораздо мощнее, чем у Тыбуры, и это может стать ключевым фактором его успеха в данном противостоянии.