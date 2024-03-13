Американец Томми Пол сыграет против итальянца Луки Нарди в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройде 13 марта, начало — в 22:30 мск. Нарди — Пол: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Нарди

Как говорится, что здесь вообще происходит?! Лука стал автором самой главной сенсации текущего сезона, сделав то, что в его случае казалось абсолютно невозможным.

В третьем раунде итальянец выиграл у Новака Джоковича — 6:4, 3:6, 6:3.

Сложно сказать, что случилось с Новаком, но факт остается фактом — он уступил 123-й ракетке, игроку, который попал в основную сетку как лаки-лузер.

Нарди стал самым низкорейтинговым теннисистом, которому удалось победить Джоковича на «Мастерсе».

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В отличие от первой ракетки мира, Нарди почти идеально провел решающий сет. В самый важный момент Ноле не заработал ни одного брейк-пойнта. В общем, победа Луки намекает на то, что доминирование Джоковича подходит к концу.

Пол

Томми тем временем в предыдущем раунде на удивление уверенно разобрался с Юго Эмбером, одним из лучших игроков текущего сезона.

Американцу хватило двух сетов для победы над 14-й ракеткой мира — 6:4, 6:4.

В первом сете француз вел со счетом 4:2, но после этого отдал четыре гейма подряд, а вместе с ними и партию.

Во втором сете Пол практически не ошибался на своей подаче (Эмбер взял на приеме лишь четыре очка) и сделал решающий брейк при счете 4:4.

В первом матче Пол разгромил соотечественника Алекса Микельсена — 6:2, 6:2.

Ранее в этом году Томми взял титул в Далласе и дошел до финала в Делрэй-Бич.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Нарди в этом матче можно поставить за 5.40, побед Пола букмекеры предлагают за 1.16.

Прогноз: несмотря на то, что Нарди только что обыграл самого Джоковича, это совсем не значит, что он продолжит феерить. Как правило, после таких сенсаций андердоги чаще всего разочаровывают. Предстоящий матч вряд ли станет исключением. Американец не пропустит итальянца в четвертьфинал на своей территории.

Рекомендуемая ставка: победа Пола + тотал геймов больше 18,5 за 1.88.