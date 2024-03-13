Норвежец Каспер Рууд сыграет против француза Гаэля Монфиса в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллс (США). Матч пройде 13 марта, начало — в 21:00 мск. Рууд — Монфис: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Рууд

Каспер почти идеально провел предыдущие два матча, на этот раз подтвердив статус фаворита.

В третьем раунде норвежский теннисист одержал победу над Артуром Фисом — 6:2, 6:4.

Рууд взял реванш у 19-летнего француза за прошлогоднее поражение на грунте. В этом матче бывшая вторая ракетка мира допустил минимальное количество ошибок на своей подаче. Соперник был явно не готов к такому.

Рууд забрал 27 очков из 31 на первом мяче и девять из 12 — на втором. В итоге у Фиса не было ни одного брейк-пойнта.

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Каспер выиграл девять из 11-ти предыдущих матчей. В конце февраля он добрался до финала в Лос-Кабосе, а март начал с выхода в финал в Акапулько.

Монфис

Гаэль тем временем в предыдущем раунде совершил камбэк в матче против Кэмерона Норри.

Француз проиграл на тай-брейке первый сет и уступал 0:3 во втором. В этот момент вряд ли у кого-то были сомнения в исходе, но в итоге — победа Монфиса.

Примечательно, что матч продолжался больше трех часов, что также подтверждает, что бывшая шестая ракетка мира снова находится в оптимальной форме.

Но сейчас все равно есть сомнения в том, что 37-летний Монфис успеет восстановиться к очередной сложной игре. В отличие от Рууда, он провел здесь уже три матча, и, например, встреча с Хубертом Хуркачем тоже получилась довольно энергозатратной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 1.43, победу Монфиса букмекеры предлагают за 2.84.

Прогноз: скорее всего, спокойный норвежец переиграет возрастного соперника. Гаэлю может банально не хватить сил, все-таки матч с Норри получился чересчур изнурительным. При этом Каспер сейчас в порядке, в этом нет вообще никаких сомнений.

Рекомендуемая ставка: победа Рууда с форой по геймам (-3,5) за 2.04.