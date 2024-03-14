Россиянка Дарья Касаткина сыграет против китаянки Юэ Юань в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 04:00 мск. Юань — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Юань

Сразу скажем, что выход китаянки в четвертый круг турнира такого уровня в данном случае нельзя назвать сюрпризом.

Дело в том, что Юэ проводит лучший сезон в карьере. Достаточно посмотреть на ее результаты.

В начале марта Юань стала победительницей турнира в Остине. В решающем матче она обыграла соотечественницу Сиюй Ван.

В январе 25-летняя теннисистка дошла до полуфинала в австралийском Хобарте, при этом начав здесь с квалификации.

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Юэ уже успела пошуметь и в Индиан-Уэллс. Во втором раунде она уверенно переиграла финалистку Australian Open-2024 Циньвэнь Чжэн. Перед этим 49-я ракетка мира разгромила Варвару Грачеву, а в третьем круге одержала волевую победу над американкой Кэролайн Доулхайд.

Касаткина

Дарья в предыдущем раунде одержала волевую победу над Слоан Стивенс — 2:6, 6:4, 6:4.

Несмотря на результат, это был не лучший матч, учитывая количество допущенных ошибок.

Касаткина отдала на своей подаче шесть геймов. Повезло, что американка просто ужасно подавала в решающей партии.

Примечательно, что перед этим Касаткина почти идеально провела матч с француженкой Осеан Доден (6:3, 7:6). Но это лишь подтверждает, что она, к сожалению, не способна стабильно демонстрировать высокий уровень игры.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Юань в этом матче можно поставить заа 2.39, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.58.

Прогноз: здесь можно с уверенностью говорить только о том, что в подобном матче нет смысла рассматривать ставки на исход. Зато есть все основания полагать, что теннисистки устроят нервные разборки, которые будут продолжаться, возможно, даже в течение трех сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.