ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Евгений Кузнецов в составе «Каролины»Победители и неудачники трансферного дедлайна НХЛ: «Вегас», «Колорадо» и «Каролина» наращивают мощь перед плей-офф Станислав ЧерчесовАбаскалю пора домой! Черчесов, Жорже, Юран, тандем Канчельскис-Мостовой и еще пять тренеров для «Спартака» Шон О'МэллиО’Мэлли играючи разбил Веру. «Чито» далек от чемпионского уровня
  • 11:01
    • «Краснодар» объявил об увольнении Ивича
  • 11:26
    • Мусаев может вернуться в «Краснодар»
  • 11:11
    • Агент Бенитеса: Рафаэлю неинтересна работа в РПЛ
  • 11:01
    • Потапова обыграла Паолини, Павлюченкова уступила Костюк на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс
    Все новости спорта

    Сможет ли Касаткина обыграть китаянку Юань?

    Юань — Касаткина. Ставка (к. 1.97) и прогноз на турнир в Индиан-Уэллс 14 марта 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Дарья Касаткина Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Юань — Касаткина
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против китаянки Юэ Юань в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс (США). Матч пройдет 14 марта, начало — в 04:00 мск. Юань — Касаткина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Юань

    Сразу скажем, что выход китаянки в четвертый круг турнира такого уровня в данном случае нельзя назвать сюрпризом.

    Дело в том, что Юэ проводит лучший сезон в карьере. Достаточно посмотреть на ее результаты.

    В начале марта Юань стала победительницей турнира в Остине. В решающем матче она обыграла соотечественницу Сиюй Ван.

    В январе 25-летняя теннисистка дошла до полуфинала в австралийском Хобарте, при этом начав здесь с квалификации.

    Все прогнозы на теннис

    Юэ уже успела пошуметь и в Индиан-Уэллс. Во втором раунде она уверенно переиграла финалистку Australian Open-2024 Циньвэнь Чжэн. Перед этим 49-я ракетка мира разгромила Варвару Грачеву, а в третьем круге одержала волевую победу над американкой Кэролайн Доулхайд.

    Касаткина

    Дарья в предыдущем раунде одержала волевую победу над Слоан Стивенс — 2:6, 6:4, 6:4.

    Несмотря на результат, это был не лучший матч, учитывая количество допущенных ошибок.

    Касаткина отдала на своей подаче шесть геймов. Повезло, что американка просто ужасно подавала в решающей партии.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Примечательно, что перед этим Касаткина почти идеально провела матч с француженкой Осеан Доден (6:3, 7:6). Но это лишь подтверждает, что она, к сожалению, не способна стабильно демонстрировать высокий уровень игры.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Юань в этом матче можно поставить заа 2.39, победу Касаткиной букмекеры предлагают за 1.58.

    Прогноз: здесь можно с уверенностью говорить только о том, что в подобном матче нет смысла рассматривать ставки на исход. Зато есть все основания полагать, что теннисистки устроят нервные разборки, которые будут продолжаться, возможно, даже в течение трех сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,0 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Йокогама Ф-Маринос — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Волгарь — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Родина — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рууд — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Леванте — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нарди — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Лутон Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.69
  • Экспресс дня 13 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  7.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  7.40
  • Прогноз на матч Боруссия Д — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:10
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Юань — Касаткина с коэффициентом 1.97. Дата матча: 14.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Касаткина обыграть китаянку Юань?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры