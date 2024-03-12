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    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ. Онлайн

    Онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между дортмундской «Боруссией» и ПСВ

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    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ
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    «Боруссия» Дортмунд — ПСВ
    Сегодня в Дортмунде местная «Боруссия» примет ПСВ из Нидерландов в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги Чемпионов. За ходом матча приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало — в 23:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Боруссия» Дортмунд

    Дортмундцы стали первыми в группе с «ПСЖ», «Миланом» и «Ньюкаслом». «Боруссия» набрала 11 очков в 6-ти матчах и на 3 балла оторвалась от ближайших конкурентов.

    В первом матче против ПСВ подопечные Эдина Терзича не смогли увезти победу из Нидерландов. Перед перерывом немецкий клуб вел с минимальным преимуществом благодаря голу Малена, но во втором тайме хозяева сравняли счет, реализовав пенальти (1:1).

    «Боруссия» продолжает бороться за лигочемпионские позиции в своем национальном чемпионате. Сейчас «шмели» занимают четвертую строчку, оформив 47 очков в 25-ти матчах. В крайнем туре Бундеслиги «Боруссия» обыграла на выезде «Вердер» (2:1).

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    ПСВ

    Клуб из Эйндховена вышел со второго места из группы, в которой также находились лондонский «Арсенал», «Ланс» и «Севилья». ПСВ набрал 10 очков в 6-ти матчах, пропустив вперед английскую команду.

    В первом матче 1/8 финала с «Боруссией» подопечные Петера Боса нанесли 4 удара в створ ворот соперника, но смогли отличиться только с пенальти. На 56-й минуте Люк де Йонг сравнял счет в матче, реализовав попытку с одиннадцатиметровой отметки (1:1).

    ПСВ уверенно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Нидерландов. На счету команды 69 очков в 25-ти матчах и отрыв в 10 пунктов от второго «Фейеноорда». В крайнем туре Эредивизи ПСВ минимально обыграл на выезде «Гоу Эхед Иглс» (1:0).

    Личные встречи

    Команды трижды встречались между собой в официальных матчах. Одна победа на счету «Боруссии» и дважды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд— ПСВ с коэффициентом 2.10.

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