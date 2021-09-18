Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против итальянки Ясмин Паолини в полуфинале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 12:00 мск. Паолини — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Паолини

Паолини второй раз в сезоне дошла до полуфинала на турнире WTA. В июне итальянка завоевала титул в хорватском Боле.

В Портороже Ясмин стартовала с победы над Даяной Ястремской. Украинка, на самом деле, снялась во втором сете, но и без этого все шло к тому, что она проиграет.

Потом была уверенная победа над россиянкой Анной Калинской — 6:3, 6:2.

А в четвертьфинале Паолини выиграла в трех сетах у румынки Сораны Кырсти. Решающую партию Ясмин забрала со счетом 6:1.

Путинцева

Для Путинцевой это тоже будет второй полуфинал в текущем сезоне. В середине июля она выиграла турнир на грунте Будапешта.

В Портороже Юлия пока не проиграла ни одного сета, подтвердив в предыдущих матчах статус явного фаворита.

Путинцева стартовала с победы над Жаклин Кристиан, после чего уверенно выиграла у Кэти Бултер и Лючии Бронцетти.

Все прогнозы на теннис

В начале августа теннисистка из Казахстана дошла до четвертьфинала в Сан-Хосе. Там ей удалось выиграть у Донны Векич и Айлы Томлянович.

Прогноз и ставка

На Паолини в этом матче можно поставить за 2.80, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.44.

С одной итальянкой Путинцева уже справилась. Вопреки нашим ожиданиям, Бронцетти не стала серьезным препятствием для 44-й ракетки мира.

Матч против Паолини вряд ли получится таким же простым. Даже по матчу с Ястремской, которая явно не слабее Путинцевой, было заметно, что Ясмин в очень хорошей форме.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58.

Также можно рассмотреть ставку на то, что Паолини выиграет хотя бы один сет за 1.71.