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    Путинцева снова выиграет в двух сетах?

    Паолини — Путинцева. Прогноз (к. 2.58) и ставки на турнир в Портороже 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Путинцева
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    Юлия Путинцева
    Представительница Казахстана Юлия Путинцева сыграет против итальянки Ясмин Паолини в полуфинале турнира в словенском Портороже. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 12:00 мск. Паолини — Путинцева: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Паолини

    Паолини второй раз в сезоне дошла до полуфинала на турнире WTA. В июне итальянка завоевала титул в хорватском Боле.

    В Портороже Ясмин стартовала с победы над Даяной Ястремской. Украинка, на самом деле, снялась во втором сете, но и без этого все шло к тому, что она проиграет.

    Потом была уверенная победа над россиянкой Анной Калинской — 6:3, 6:2.

    А в четвертьфинале Паолини выиграла в трех сетах у румынки Сораны Кырсти. Решающую партию Ясмин забрала со счетом 6:1.

    Путинцева

    Для Путинцевой это тоже будет второй полуфинал в текущем сезоне. В середине июля она выиграла турнир на грунте Будапешта.

    В Портороже Юлия пока не проиграла ни одного сета, подтвердив в предыдущих матчах статус явного фаворита.

    Путинцева стартовала с победы над Жаклин Кристиан, после чего уверенно выиграла у Кэти Бултер и Лючии Бронцетти.

    Все прогнозы на теннис

    В начале августа теннисистка из Казахстана дошла до четвертьфинала в Сан-Хосе. Там ей удалось выиграть у Донны Векич и Айлы Томлянович.

    Прогноз и ставка

    На Паолини в этом матче можно поставить за 2.80, победу Путинцевой букмекеры предлагают за 1.44.

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    С одной итальянкой Путинцева уже справилась. Вопреки нашим ожиданиям, Бронцетти не стала серьезным препятствием для 44-й ракетки мира.

    Матч против Паолини вряд ли получится таким же простым. Даже по матчу с Ястремской, которая явно не слабее Путинцевой, было заметно, что Ясмин в очень хорошей форме.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.58.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что Паолини выиграет хотя бы один сет за 1.71.

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    Паолини — Путинцева: прогноз, ставка (2.58), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на теннис. Путинцева снова выиграет в двух сетах?
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