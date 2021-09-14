Цуренко
Цуренко почти весь сезон борется с мелкими травмами. В этом году украинка
В конце августа 32-летняя теннисистка не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США. Во втором раунде отбора ее обыграла Каролина Шмидлова.
На турнире в Люксембурге Цуренко тоже пришлось начинать с квалификации. Но на этот раз ей удалось пробиться в основную сетку, пусть и с большим трудом.
Саснович
Саснович в текущем сезоне выступает заметно лучше. Например, на Уимблдоне белорусская теннисистка дошла до третьего круга.
Также можно вспомнить турнир в Кливленде, где Александра пробилась в четвертьфинале. Это было как раз незадолго до US Open. В Нью-Йорке 27-летняя теннисистка проиграла в первом круге Елене Рыбакиной.
Саснович в этом году не смогла пройти первый круг только на двух турнирах. На всех остальных она выигрывала как минимум один матч.
Прогноз и ставка
На Цуренко в этом матче можно поставить за 2.17, победу Саснович букмекеры предлагают за 1.72.
В конце января белоруска обыграла украинскую теннисистку на турнире в Мельбурне. Тогда Александре понадобилось для победы три сета.
Сейчас же Саснович должно хватить двух партий. Соперница очень далеко от своей лучшей формы.
Ставка — победа Саснович в двух сетах за 2.60.