Украинка Леся Цуренко сыграет против белоруски Александры Саснович в первом круге на турнире в Люксембурге. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 13:00 мск. Цуренко — Саснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Цуренко

Цуренко почти весь сезон борется с мелкими травмами. В этом году украинка выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA. На турнире в Румынии она обыграла Елену Габриэлу Рузе. Следующий матч Леся не смогла завершить из-за травмы.

В конце августа 32-летняя теннисистка не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США. Во втором раунде отбора ее обыграла Каролина Шмидлова.

На турнире в Люксембурге Цуренко тоже пришлось начинать с квалификации. Но на этот раз ей удалось пробиться в основную сетку, пусть и с большим трудом.

Саснович

Саснович в текущем сезоне выступает заметно лучше. Например, на Уимблдоне белорусская теннисистка дошла до третьего круга.

Также можно вспомнить турнир в Кливленде, где Александра пробилась в четвертьфинале. Это было как раз незадолго до US Open. В Нью-Йорке 27-летняя теннисистка проиграла в первом круге Елене Рыбакиной.

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Саснович в этом году не смогла пройти первый круг только на двух турнирах. На всех остальных она выигрывала как минимум один матч.

Прогноз и ставка

На Цуренко в этом матче можно поставить за 2.17, победу Саснович букмекеры предлагают за 1.72.

В конце января белоруска обыграла украинскую теннисистку на турнире в Мельбурне. Тогда Александре понадобилось для победы три сета.

Сейчас же Саснович должно хватить двух партий. Соперница очень далеко от своей лучшей формы.

Ставка — победа Саснович в двух сетах за 2.60.