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    Саснович снова выиграет у Цуренко?

    Цуренко — Саснович. Прогноз (к. 2.60) и ставки на турнир в Люксембурге 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Цуренко — Саснович
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    Александра Саснович
    Украинка Леся Цуренко сыграет против белоруски Александры Саснович в первом круге на турнире в Люксембурге. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 13:00 мск. Цуренко — Саснович: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Цуренко

    Цуренко почти весь сезон борется с мелкими травмами. В этом году украинка выиграла лишь один матч на уровне основной сетки WTA. На турнире в Румынии она обыграла Елену Габриэлу Рузе. Следующий матч Леся не смогла завершить из-за травмы.

    В конце августа 32-летняя теннисистка не смогла пройти квалификацию на Открытом чемпионате США. Во втором раунде отбора ее обыграла Каролина Шмидлова.

    На турнире в Люксембурге Цуренко тоже пришлось начинать с квалификации. Но на этот раз ей удалось пробиться в основную сетку, пусть и с большим трудом.

    Саснович

    Саснович в текущем сезоне выступает заметно лучше. Например, на Уимблдоне белорусская теннисистка дошла до третьего круга.

    Также можно вспомнить турнир в Кливленде, где Александра пробилась в четвертьфинале. Это было как раз незадолго до US Open. В Нью-Йорке 27-летняя теннисистка проиграла в первом круге Елене Рыбакиной.

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    Саснович в этом году не смогла пройти первый круг только на двух турнирах. На всех остальных она выигрывала как минимум один матч.

    Прогноз и ставка

    На Цуренко в этом матче можно поставить за 2.17, победу Саснович букмекеры предлагают за 1.72.

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    В конце января белоруска обыграла украинскую теннисистку на турнире в Мельбурне. Тогда Александре понадобилось для победы три сета.

    Сейчас же Саснович должно хватить двух партий. Соперница очень далеко от своей лучшей формы.

    Ставка — победа Саснович в двух сетах за 2.60.

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    Цуренко — Саснович: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на теннис. Саснович снова выиграет у Цуренко?
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