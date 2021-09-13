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    Самсонова снова обыграет Дои в двух сетах?

    Самсонова — Дои. Прогноз (к. 1.71) и ставки на турнир в Люксембурге 13 сентября 2021 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против японки Мисаки Дои в первом круге турнира в Люксембурге. Матч пройдет 13 сентября, начало — в 13:00 мск. Самсонова — Дои: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Самсонова

    Самсонова в начале сентября выиграла один матч на Открытом чемпионате США. В стартовом круге россиянка обыграла Кэти Бултер, после чего уступила Грет Миннен.

    В Цинциннати Людмила прошла квалификацию, но в основной сетке выбыла сразу после первого раунда. На этот раз ее обыграла Виктория Азаренко.

    Один из позитивных моментов — победа над Еленой Рыбакиной на престижном турнире в Монреале. Правда, там Самсонова тоже выбыла после второго раунда.

    Но в любом случае в этом сезоне у Самсоновой относительно неплохие результаты на харде. В начале года 22-летняя теннисистка прошла квалификацию на Открытом чемпионате Австралии и дошла до третьего круга на престижном турнире в Майами.

    Дои

    У Дои в текущем сезоне почти не было позитивных моментов. К таким можно отнести разве что выход во второй круг на US Open и на олимпийском турнире в Токио, а также попадание в основную сетку на Australian Open, Ролан Гаррос и Уимблдоне.

    На менее значимых турнирах Мисаки в лучшем случае выходила во второй круг. До третьего раунда японская теннисистка дошла только в Мельбурне (турнир перед Australian Open), но только благодаря тому, что ее соперница по второму кругу снялась до матча из-за травмы.

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    Дои в 2015 году выиграла турнир в Люксембурге, а в 2016-м и 2019-м не смогла преодолеть первый круг.

    Прогноз и ставка

    На Самсонову в этом матче можно поставить за 1.23, победу Дои букмекеры предлагают за 4.20.

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    Ранее в этом сезоне Людмила обыграла Мисаки на турнире в Аделаиде в рамках квалификации. Тогда россиянке хватило для победы двух сетов.

    Скорее всего, в предстоящем матче японка снова не станет серьезным препятствием для российской теннисистки, которая заметно прибавила за последние полгода.

    Ставка — победа Самсоновой с форой по геймам за (-4,5) за 1.71.

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    Самсонова — Дои: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 13.09.2021. Прогнозы на теннис. Самсонова снова обыграет Дои в двух сетах?
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