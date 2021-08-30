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    Сможет ли Александрова обыграть Эррани?

    Эррани — Александрова. Прогноз (к. 2.97) и ставки на US Open августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на Эррани — Александрова
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    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Сары Эррани в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Эррани — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Эррани

    Эррани в начале года неожиданно дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии. При этом итальянка еще и квалификацию преодолела. Но в дальнейшем подобных успехов у бывшей пятой ракетки мира не было.

    Разве что можно вспомнить несколько неплохих турниров на грунте, но на этом покрытии Эррани всегда неплохо играла.

    На Ролан Гаррос и Уимблдоне Сара не смогла попасть в основную сетку.

    Перед US Open Эррани выступила на турнире в Чикаго. После победы над француженкой Армани Тан 34-летняя теннисистка уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс.

    Александрова

    Тем временем Александрова в последнее время тоже не радовала результатами. В начале лета россиянка дошла до четвертьфинала на траве Берлина и вышла во второй круг Уимблдона.

    Всего лишь до второго раунда Екатерина добралась и на олимпийском турнире в Токио. После победы над бельгийкой Элизой Мертенс 34-я ракетка мира уступила аргентинке Наде Подороске.

    Все прогнозы на US Open

    А на турнирах в Цинциннати и Кливленде Александрова вылетела уже после первого круга, проиграв Дженнифер Брэди и Ирине Бегу соответственно.

    Прогноз и ставка

    На Эррани в этом матче можно поставить за 4.65, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.21.

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    Похоже, коэффициент на россиянку занижен, пусть и не существенно, но вряд ли ее можно назвать явным фаворитом. Опытная итальянка вполне может удивить.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.97.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Александровой больше 7,5 за 1.81.

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    Эррани — Александрова: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 30.08.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова обыграть Эррани?
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