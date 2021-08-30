Россиянка Екатерина Александрова сыграет против итальянки Сары Эррани в первом круге Открытого чемпионата США. Матч пройдет 30 августа в Нью-Йорке, начало — в 20:00 мск. Эррани — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Эррани

Эррани в начале года неожиданно дошла до третьего круга на Открытом чемпионате Австралии. При этом итальянка еще и квалификацию преодолела. Но в дальнейшем подобных успехов у бывшей пятой ракетки мира не было.

Разве что можно вспомнить несколько неплохих турниров на грунте, но на этом покрытии Эррани всегда неплохо играла.

На Ролан Гаррос и Уимблдоне Сара не смогла попасть в основную сетку.

Перед US Open Эррани выступила на турнире в Чикаго. После победы над француженкой Армани Тан 34-летняя теннисистка уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс.

Александрова

Тем временем Александрова в последнее время тоже не радовала результатами. В начале лета россиянка дошла до четвертьфинала на траве Берлина и вышла во второй круг Уимблдона.

Всего лишь до второго раунда Екатерина добралась и на олимпийском турнире в Токио. После победы над бельгийкой Элизой Мертенс 34-я ракетка мира уступила аргентинке Наде Подороске.

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А на турнирах в Цинциннати и Кливленде Александрова вылетела уже после первого круга, проиграв Дженнифер Брэди и Ирине Бегу соответственно.

Прогноз и ставка

На Эррани в этом матче можно поставить за 4.65, победу Александровой букмекеры предлагают за 1.21.

Похоже, коэффициент на россиянку занижен, пусть и не существенно, но вряд ли ее можно назвать явным фаворитом. Опытная итальянка вполне может удивить.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.97.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Александровой больше 7,5 за 1.81.