Дельбонис
Дельбонис в этом сезоне почти все время играл только на грунте. Исключением стали лишь несколько турниров на харде.
А на грунте аргентинец добился очень неплохих результатов. Можно вспомнить, например, четвертый круг на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме.
Но это не самое главное, что нужно знать о будущем сопернике Рублева. Дельбонис ни разу в своей карьере не выигрывал матч на траве.
До этого он пять раз попал в основную сетку Уимблдона и каждый раз вылетал после первого круга.
Рублев
Тем временем Рублев в середине июня впервые дошел до финала на травяном турнире. Россиянин остановился в шаге от титула в немецком Галле.
В решающем матче Андрей уступил французу Уго Эмберу, так и не сумев что-либо придумать в геймах на приеме.
Но в целом турнир получился удачным. Рублев одержал победы над Кареном Хачановым, Джорданом Томпсоном, Филиппом Кольшрайбером и Николозом Басилашвили. Разминка перед Уимблдоном удалась.
Лучший результат Рублева на Уимблдоне — второй круг в 2017 и 2019 годах.
Прогноз и ставка
На Дельбониса в этом матче можно поставить за 11.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.055.
Если бы матч проходил на грунте, нам точно пришлось бы десять раз подумать, прежде чем сделать ставку. А так, все очевидно. Андрей должен спокойно побеждать соперника, который еще ни разу не выигрывал матч на траве.
Ставка — победа Рублева в трех сетах за 1.61.
Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче меньше 31,00 за 1.91.