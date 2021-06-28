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    Рублев начнет Уимблдон с уверенной победы?

    Дельбонис — Рублев. Прогноз (к. 1.91) и ставки на Уимблдон 28 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Дельбонис — Рублев
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    Андрей Рублев
    Россиянин Андрей Рублев сыграет против аргентинца Федерико Дельбониса в первом круге Уимблдона. Матч пройдет 28 июня, начало — в 14:30 мск. Дельбонис — Рублев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Дельбонис

    Дельбонис в этом сезоне почти все время играл только на грунте. Исключением стали лишь несколько турниров на харде.

    А на грунте аргентинец добился очень неплохих результатов. Можно вспомнить, например, четвертый круг на «Ролан Гаррос», а также четвертьфинал на «Мастерсе» в Риме.

    Но это не самое главное, что нужно знать о будущем сопернике Рублева. Дельбонис ни разу в своей карьере не выигрывал матч на траве.

    До этого он пять раз попал в основную сетку Уимблдона и каждый раз вылетал после первого круга.

    Рублев

    Тем временем Рублев в середине июня впервые дошел до финала на травяном турнире. Россиянин остановился в шаге от титула в немецком Галле.

    В решающем матче Андрей уступил французу Уго Эмберу, так и не сумев что-либо придумать в геймах на приеме.

    Но в целом турнир получился удачным. Рублев одержал победы над Кареном Хачановым, Джорданом Томпсоном, Филиппом Кольшрайбером и Николозом Басилашвили. Разминка перед Уимблдоном удалась.

    Все прогнозы на Уимблдон

    Лучший результат Рублева на Уимблдоне — второй круг в 2017 и 2019 годах.

    Прогноз и ставка

    На Дельбониса в этом матче можно поставить за 11.00, победу Рублева букмекеры предлагают за 1.055.

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    Если бы матч проходил на грунте, нам точно пришлось бы десять раз подумать, прежде чем сделать ставку. А так, все очевидно. Андрей должен спокойно побеждать соперника, который еще ни разу не выигрывал матч на траве.

    Ставка — победа Рублева в трех сетах за 1.61.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал геймов в матче меньше 31,00 за 1.91.

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    Дельбонис — Рублев: прогноз, ставка (1.61), статистика, коэффициенты матча 28.06.2021. Прогнозы на теннис. Рублев начнет Уимблдон с уверенной победы?
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