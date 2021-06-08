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    Сможет ли Павлюченкова обыграть Рыбакину?

    Рыбакина — Павлюченкова. Прогноз (к. 2.35) и ставки на «Ролан Гаррос» 8 июня 2021 года

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    Прогноз и ставки на Рыбакина — Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова
    Россиянка Анастасия Павлюченкова сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции. Матч пройдет 8 июня, начало — в 14:30 мск. Рыбакина — Павлюченкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Рыбакина

    Рыбакина впервые в карьере сыграет в четвертьфинале на турнире «Большого шлема».

    21-летняя теннисистка в четвертом круге стала непроходимым препятствием для Серены Уильямс. Елена обыграла легендарную американку в двух сетах — 6:3, 7:5.

    Отчасти это, конечно же, сенсация, но на самом деле Рыбакина лишь подтвердила, что входит в число самых талантливых представительниц нового поколения.

    Перед победой над Сереной она легко выиграла у Эльзу Жакмо, Нао Хибино и Елены Весниной.

    Павлюченкова

    Павлюченкова спустя десять лет снова дошла на «Ролан Гаррос» до четвертьфинала. И это еще одна из сенсаций текущего турнира.

    Анастасия стартовала с уверенной победы над Кристиной Макхейл — 6:4, 6:0. Потом была встреча с Айлой Томлянович — 6:2, 6:3.

    Но самое интересное началось позже. В третьем круге Павлюченкова остановила Арину Соболенко. В этой встрече россиянка взяла третий сет со счетом 6:0.

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    А в четвертом круге Настя одержала волевую победу над бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко — 5:7, 6:3, 6:2.

    В матчах против белорусских теннисисток Павлюченкова играла на уровне топ-10, о чем сейчас говорят многие эксперты.

    Прогноз и ставка

    На Рыбакину в этом матче можно поставить за 1.70, победу Павлюченковой букмекеры предлагают за 2.26.

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    В этой истории есть очень интересная деталь. Во вторник Елена и Анастасия сыграют друг против друга в одиночном разряде, а на следующий день вместе будут противостоять Магде Линетт и Бернарде Пере в четвертьфинале парного разряда.

    Что же касается ближайшего матча, то шансы действительно 50 на 50. Сложно кому-либо отдать предпочтение.

    Но зная Павлюченкову, не исключено, что теннисисткам понадобится третий сет. В матчах Анастасии это случается довольно часто.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.35.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал двойных ошибок больше 5,5 за 1.66. От волнения в таких матчах никто не застрахован.

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