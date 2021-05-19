Майхржак
Майхржак находится в рейтинге за пределами первой сотни — на 129 месте. В Лионе поляку пришлось начинать с квалификации. В отборе он обыграл Лиама Броади и Алессандро Джаннесси.
В основной сетке Камил стартовал с победы над португальцем Жоау Соузой — 6:3, 7:6.
Перед этим Майхржак сумел пройти квалификацию на «Мастерсе» в Риме, в том числе благодаря победе над Алексеем Попыриным, который в Мадриде обыграл Янника Синнера. На этот момент Хачанову точно надо обратить внимание.
Кроме того, в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло 25-летний теннисист выиграл у итальянца Джанлуки Маджера, который очень прилично играет на грунте.
Хачанов
Тем временем Хачанов наконец-то прервал безвыигрышную серию. После четырех поражений кряду россияни выиграл у Бенжамена Бонзи.
Но без проблем, как обычно, не обошлось. Карен легко взял первую партию, но во второй несколько раз позволил сопернику сделать брейк, и в итоге все решилось на тай-брейке третьего сета.
С одной стороны, хорошо, что выиграл, но с другой, очевидно, что Хачанов по-прежнему далек от своей идеальной формы. Матч против 110-й ракетки мира получился чересчур непростым.
Прогноз и ставка
На Майхржака в этом матче можно поставить за 2.76, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.47.
Прошлой осенью Карен обыграл Камила в первом круге «Ролан Гаррос», при этом не отдав ни одного сета.
Сейчас же большой уверенности в победе Хачанова нет. Весной он играет чересчур нестабильно.
Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.
Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.79.