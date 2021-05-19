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    Хачанов снова проведет невзрачный матч?

    Майхржак — Хачанов. Прогноз (к. 2.36) и ставки на турнир в Лионе 19 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Майхржак — Хачанов
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    Карен Хачанов
    Россиянин Карен Хачанов сыграет против поляка Камила Майхржака во втором круге на турнире в Лионе. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Майхржак — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Майхржак

    Майхржак находится в рейтинге за пределами первой сотни — на 129 месте. В Лионе поляку пришлось начинать с квалификации. В отборе он обыграл Лиама Броади и Алессандро Джаннесси.

    В основной сетке Камил стартовал с победы над португальцем Жоау Соузой — 6:3, 7:6.

    Перед этим Майхржак сумел пройти квалификацию на «Мастерсе» в Риме, в том числе благодаря победе над Алексеем Попыриным, который в Мадриде обыграл Янника Синнера. На этот момент Хачанову точно надо обратить внимание.

    Кроме того, в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло 25-летний теннисист выиграл у итальянца Джанлуки Маджера, который очень прилично играет на грунте.

    Хачанов

    Тем временем Хачанов наконец-то прервал безвыигрышную серию. После четырех поражений кряду россияни выиграл у Бенжамена Бонзи.

    Но без проблем, как обычно, не обошлось. Карен легко взял первую партию, но во второй несколько раз позволил сопернику сделать брейк, и в итоге все решилось на тай-брейке третьего сета.

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    С одной стороны, хорошо, что выиграл, но с другой, очевидно, что Хачанов по-прежнему далек от своей идеальной формы. Матч против 110-й ракетки мира получился чересчур непростым.

    Прогноз и ставка

    На Майхржака в этом матче можно поставить за 2.76, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.47.

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    Прошлой осенью Карен обыграл Камила в первом круге «Ролан Гаррос», при этом не отдав ни одного сета.

    Сейчас же большой уверенности в победе Хачанова нет. Весной он играет чересчур нестабильно.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.79.

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