Россиянин Карен Хачанов сыграет против поляка Камила Майхржака во втором круге на турнире в Лионе. Матч пройдет 19 мая, начало — в 14:30 мск. Майхржак — Хачанов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Майхржак

Майхржак находится в рейтинге за пределами первой сотни — на 129 месте. В Лионе поляку пришлось начинать с квалификации. В отборе он обыграл Лиама Броади и Алессандро Джаннесси.

В основной сетке Камил стартовал с победы над португальцем Жоау Соузой — 6:3, 7:6.

Перед этим Майхржак сумел пройти квалификацию на «Мастерсе» в Риме, в том числе благодаря победе над Алексеем Попыриным, который в Мадриде обыграл Янника Синнера. На этот момент Хачанову точно надо обратить внимание.

Кроме того, в квалификации «Мастерса» в Монте-Карло 25-летний теннисист выиграл у итальянца Джанлуки Маджера, который очень прилично играет на грунте.

Хачанов

Тем временем Хачанов наконец-то прервал безвыигрышную серию. После четырех поражений кряду россияни выиграл у Бенжамена Бонзи.

Но без проблем, как обычно, не обошлось. Карен легко взял первую партию, но во второй несколько раз позволил сопернику сделать брейк, и в итоге все решилось на тай-брейке третьего сета.

Все прогнозы на теннис

С одной стороны, хорошо, что выиграл, но с другой, очевидно, что Хачанов по-прежнему далек от своей идеальной формы. Матч против 110-й ракетки мира получился чересчур непростым.

Прогноз и ставка

На Майхржака в этом матче можно поставить за 2.76, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.47.

Прошлой осенью Карен обыграл Камила в первом круге «Ролан Гаррос», при этом не отдав ни одного сета.

Сейчас же большой уверенности в победе Хачанова нет. Весной он играет чересчур нестабильно.

Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.36.

Также можно рассмотреть ставку на тотал геймов первого сета больше 9,5 за 1.79.