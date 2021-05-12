ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Станислав ЧерчесовСписок Черчесова. Россия готовится к Евро с Захаряном, но без Смолова и Гильерме «Спартак» — «Химки»Проводили красиво. Ларссон спас прощание Тедеско с Москвой Гарри КейнТрансферный дайджест. 4-10 мая
  • 21:59
    • «МЮ» проиграл «Лестеру», сделав «Ман Сити» чемпионом Англии
  • 21:10
    • Источник: Финал Лиги чемпионов перенесут в Порту
  • 17:53
    • Черчесов объяснил невызов в сборную Гильерме
  • 13:35
    • Черчесов огласил расширенный состав сборной России для подготовки к Евро-2020
  • 16:49
    • СМИ: Месси склоняется к продлению контракта с «Барселоной»
  • 16:18
    • Бой Джошуа и Фьюри состоится в августе
  • 16:02
    • Защитник «Реала» выбыл до конца сезона
    Все новости спорта

    Сможет ли Александрова обыграть финалистку Australian Open?

    Брэди — Александрова. Прогноз (к. 2.21) и ставки на турнир в Риме 12 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова
    Прогноз и ставки на Брэди — Александрова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Дженнфер Брэди во втором круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 11:00 мск. Брэди — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Брэди

    Сенсационная финалистка Australian Open-2021 наконец-то начала приходить в себя после успеха в Мельбурне.

    Брэди после австралийского «Шлема», как известно, провалила ближайшие турниры. В Дохе, Майами и Штутгарте американка не выиграла ни одного матча.

    Дела стали понемногу налаживаться на прошлой неделе. Дженнифер дошла до третьего круга в Мадриде. В первом матче она уверенно обыграла Винус Уильямс, а потом — Елену Остапенко. Как ни странно, но остановила 13-ю ракетку мира Анастасия Павлюченкова.

    В Риме Брэди стартовала с победы над китаянкой Чжан Шуай — 6:1, 6:4.

    Александрова

    Тем временем Александрова, вопреки сомнениям, в том числе и нашим, без проблем прошла первый круг в Риме.

    Россиянка одержала разгромную победу над украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:1.

    На этот раз Екатерине повезло с соперницей чуть больше, чем в Мадриде, где в первом матче ей пришлось играть против Виктории Азаренко. Белоруска 33-я ракетка мира уступила в трех сетах.

    Все прогнозы на теннис

    Главным же успехом Александровой на грунте в текущем сезоне пока остается четвертьфинал в Штутгарте. Екатерина выиграла у Каролины Муховой и Белинды Бенчич, после чего проиграла Симоне Халеп.

    Прогноз и ставка

    На Брэди в этом матче можно поставить за 1.70, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.21.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    В этой паре совершенно точно нет фаворита. Но при этом очевидно, что Екатерина вполне способна огорчить американку.

    Ставка — победа Александровой за 2.21.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Сдаваться тут никто просто так не будет, поэтому очень велика вероятность, что все решится в третьей партии.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.74
  • Прогноз на матч Спортинг — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Леванте — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.67
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Вашингтон — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Виннипег — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Звонарева — Квитова
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Синнер — Надаль
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Штруфф — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Карацев — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 11:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Шальке — Герта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кальяри — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Диего Симеоне
  • На грани чемпионства и одновременно на грани увольнения
    • 22:07 06/05/2021     Жозе Моуринью
  • Смелое решение Моуринью. Возглавив «Рому», португалец принял непростой вызов
    • 15:13 05/05/2021     «Бавария» выиграла 9-й титул кряду
  • «Бавария» с пятой звездой, Левандовски — в шаге от рекорда
    • Вчера в 02:02
    Брэди — Александрова: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 12.05.2021. Прогнозы на теннис. Сможет ли Александрова обыграть финалистку Australian Open?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры