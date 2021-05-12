Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Дженнфер Брэди во втором круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 12 мая, начало — в 11:00 мск. Брэди — Александрова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Брэди

Сенсационная финалистка Australian Open-2021 наконец-то начала приходить в себя после успеха в Мельбурне.

Брэди после австралийского «Шлема», как известно, провалила ближайшие турниры. В Дохе, Майами и Штутгарте американка не выиграла ни одного матча.

Дела стали понемногу налаживаться на прошлой неделе. Дженнифер дошла до третьего круга в Мадриде. В первом матче она уверенно обыграла Винус Уильямс, а потом — Елену Остапенко. Как ни странно, но остановила 13-ю ракетку мира Анастасия Павлюченкова.

В Риме Брэди стартовала с победы над китаянкой Чжан Шуай — 6:1, 6:4.

Александрова

Тем временем Александрова, вопреки сомнениям, в том числе и нашим, без проблем прошла первый круг в Риме.

Россиянка одержала разгромную победу над украинкой Мартой Костюк — 6:3, 6:1.

На этот раз Екатерине повезло с соперницей чуть больше, чем в Мадриде, где в первом матче ей пришлось играть против Виктории Азаренко. Белоруска 33-я ракетка мира уступила в трех сетах.

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Главным же успехом Александровой на грунте в текущем сезоне пока остается четвертьфинал в Штутгарте. Екатерина выиграла у Каролины Муховой и Белинды Бенчич, после чего проиграла Симоне Халеп.

Прогноз и ставка

На Брэди в этом матче можно поставить за 1.70, победу Александровой букмекеры предлагают за 2.21.

В этой паре совершенно точно нет фаворита. Но при этом очевидно, что Екатерина вполне способна огорчить американку.

Ставка — победа Александровой за 2.21.

Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.36. Сдаваться тут никто просто так не будет, поэтому очень велика вероятность, что все решится в третьей партии.