Россиянка Дарья Касаткина сыграет против американки Джессики Пегулы в первом круге на крупном турнире в Риме. Матч пройдет 10 мая, начало — в 11:00 мск. Касаткина — Пегула: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Касаткина

Грунтовую часть сезона пока что сложно назвать успешной для Касаткиной.

В Стамбуле Дарья уже во втором круге уступила украинке Марте Костюк. Один матч россиянка выиграла и в Мадриде. После победы над Ириной Бегу она уступила будущей победительнице турнира белоруске Арине Соболенко.

Все успехи Касаткиной в этом году пока что связаны с хардом. Дарья, как известно, выиграла турниры в Мельбурне и Санкт-Петербурге.

Касаткина до этого четыре раза доходила в Риме до третьего круга.

Пегула

Пегула до сих пор провела лишь один турнир на грунте. Американка добралась до третьего раунда в Мадриде.

В стартовом матче Джессика обыграла румынку Сорану Кырстю, которая перед этим стала победительницей турнира в Стамбуле.

Во втором раунде Пегула должна была сыграть с Викторией Азаренко, но белоруска не смогла выйти на матч.

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В третьем круге 33-я ракетка мира попала под Соболенко — 1:6, 2:6.

Прогноз и ставка

На Касаткину в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.72, а на победу Пегулу — за 2.16.

Сложно будет Дарье, ее соперница проводит очень хороший сезона. Победа Пегулы в матче против Кырсти свидетельствует о том, что она может добиваться результата не только на твердом покрытии, но и на грунте. Ну а встреча против Соболенко не показатель — ей сейчас все проигрывают.

Ставка — победа Пегулы за 2.16.

И также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Касаткиной меньше 12,5 за 1.63.