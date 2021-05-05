ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» близка к чемпионствуИнтрига в Бундеслиге. Три главных вопроса перед финишем сезона Ромелу ЛукакуНовая династия? Спустя больше десяти лет «Интер» вновь сильнейший в Италии Луис СуаресИнтрига в Ла Лиге. Три главных вопроса перед финишем сезона
  • 23:54
    • «Манчестер Сити» впервые вышел в финал Лиги чемпионов
  • 22:18
    • Зидан: В ответном матче с «Челси» мы должны грызть землю зубами
  • 22:03
    • Стал известен соперник ЦСКА по полуфиналу Евролиги
  • 21:33
    • Комиссия РФС обсудит выдачу лицензии «Оренбургу» для выступления в РПЛ
  • 20:46
    • Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020
  • 19:49
    • Клубы РПЛ выступили против включения «Оренбурга» в лигу в виде исключения
  • 18:10
    • Источник: Экс-наставник «Бенфики» может возглавить «Спартак»
    Все новости спорта

    Сколько геймов отдаст Надаль 17-летнему Алькарасу?

    Надаль — Алькарас. Прогноз (к. 2.07) и ставки на турнир в Мадриде 5 мая 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на Рафаэля Надаля Прогнозы на ATP
    Прогноз и ставки на Надаль — Алькарас
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас
    Испанец Рафаэль Надаль сыграет против соотечественника Карлоса Алькараса во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 16:00 мск. Надаль — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Надаль

    Надаль в конце апреля выиграл турнир в Барселоне, но это совсем не тот случай, когда его победа была безоговорочной.

    Рафа провел не лучшим образом матчи с Ильей Ивашко и Кеем Нисикори, позволив им выиграть по сету. В четвертьфинале и полуфинале против Кэмерона Норри и Пабло Каррено-Бусты соответственно проблем было поменьше — тут все наконец-то увидели настоящего «Грунтового короля».

    А в финале Надаль устроил триллер вместе со Стефаносом Циципасом. Абсолютно равный матч, но в третьем сете испанец все же заставил соперника ошибиться. Тяжелейшая победа.

    На «Мастерсе» в Монте-Карло Надаль вылетел уже после четвертьфинала, проиграв Андрею Рублеву. Но надо признать, что в течение следующих двух недель Рафа заметно прибавил.

    Алькарас

    Алькарас в первом круге легко выиграл у француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:0. И отныне 17-летний испанец самый молодой победитель матча в истории «Мастерса» в Мадриде. Ранее это достижение принадлежало — Надалю. Вот такой поворот.

    В общем, Алькараса не случайно называют преемником Надаля. Парень действительно невероятно талантлив.

    И еще один удивительный факт: Карлос сыграет против Рафы в свой день рождения. Лучший из всех возможных подарков.

    Все прогнозы на теннис

    Лучший результат на грунте Алькарас показал в Марбелье, где дошел до полуфинала. В четвертьфинале Карлос обыграл Каспера Рууда, а перед этим опытнейшего Фелисиано Лопеса.

    Прогноз и ставка

    На Надаля в этом матче можно поставить всего лишь за 1.078, победу Алькараса букмекеры предлагают за 8.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Понятно, что в лучшем случае Рафа отдаст 17-летнему сопернику не больше пяти геймов. На что-то другое здесь сложно рассчитывать.

    Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-6,5) за 2.07.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Алькараса меньше 6,5 за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.66
  • Прогноз на матч Филадельфия — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Каролина — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Баффало — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Майами — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ванкувер — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Шварцман — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Барти — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Шанхай Шэньхуа — Шанхай Порт
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Брага — Пасуш де Феррейра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Челси — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Зенит» — «Локомотив»
  • Молодец среди овец. Доминирование «Зенита» — признак деградации РПЛ
    • 01:59 03/05/2021     «Авангард» — чемпион
  • Месть Толчинского, успех Хартли. «Авангард» завоевал Кубок Гагарина
    • 01:15 29/04/2021     ЦСКА — «Уфа»
  • По наклонной. ЦСКА теряет очки, Влашича и шансы на еврокубки
    • 02:27 02/05/2021
    Надаль — Алькарас: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 05.05.2021. Прогнозы на теннис. Сколько геймов отдаст Надаль 17-летнему Алькарасу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры