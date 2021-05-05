Испанец Рафаэль Надаль сыграет против соотечественника Карлоса Алькараса во втором круге на турнире серии «Мастерс» в Мадриде. Матч пройдет 5 мая, начало — в 16:00 мск. Надаль — Алькарас: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Надаль

Надаль в конце апреля выиграл турнир в Барселоне, но это совсем не тот случай, когда его победа была безоговорочной.

Рафа провел не лучшим образом матчи с Ильей Ивашко и Кеем Нисикори, позволив им выиграть по сету. В четвертьфинале и полуфинале против Кэмерона Норри и Пабло Каррено-Бусты соответственно проблем было поменьше — тут все наконец-то увидели настоящего «Грунтового короля».

А в финале Надаль устроил триллер вместе со Стефаносом Циципасом. Абсолютно равный матч, но в третьем сете испанец все же заставил соперника ошибиться. Тяжелейшая победа.

На «Мастерсе» в Монте-Карло Надаль вылетел уже после четвертьфинала, проиграв Андрею Рублеву. Но надо признать, что в течение следующих двух недель Рафа заметно прибавил.

Алькарас

Алькарас в первом круге легко выиграл у француза Адриана Маннарино — 6:4, 6:0. И отныне 17-летний испанец самый молодой победитель матча в истории «Мастерса» в Мадриде. Ранее это достижение принадлежало — Надалю. Вот такой поворот.

В общем, Алькараса не случайно называют преемником Надаля. Парень действительно невероятно талантлив.

И еще один удивительный факт: Карлос сыграет против Рафы в свой день рождения. Лучший из всех возможных подарков.

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Лучший результат на грунте Алькарас показал в Марбелье, где дошел до полуфинала. В четвертьфинале Карлос обыграл Каспера Рууда, а перед этим опытнейшего Фелисиано Лопеса.

Прогноз и ставка

На Надаля в этом матче можно поставить всего лишь за 1.078, победу Алькараса букмекеры предлагают за 8.70.

Понятно, что в лучшем случае Рафа отдаст 17-летнему сопернику не больше пяти геймов. На что-то другое здесь сложно рассчитывать.

Ставка — победа Надаля с форой по геймам (-6,5) за 2.07.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Алькараса меньше 6,5 за 1.82.