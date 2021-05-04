Румынка Симона Халеп сыграет против бельгийки Элизы Мертенс в третьем круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 4 мая, начало — в 12:00 мск. Мертенс — Халеп: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Мертенс

Мертенс пока что не проиграла в Мадриде ни одного сета. В стартовом матче бельгийка выиграла у китаянки Чжан Шуай- 6:3, 6:3.

Следующий матч, несмотря на то, что Элизе снова оказалось достаточно для победы двух сетов, получился намного сложнее. 16-я ракетка мира не без труда обыграла Елену Рыбакину — 7:6, 7:5.

В конце апреля Мертенс дошла до финала на турнире в Стамбуле. В решающем матче она сенсационно уступила румынке Соране Кырсте. Во всяком случае, букмекеры были уверены в ее легкой победе, но получилось наоборот.

На первом же грунтовом турнире в текущем сезоне Мертенс не выиграла ни одного матча. В Чарльстоне бельгийка уже в стартовом раунде проиграла француженке Ализе Корне.

Халеп

Халеп тоже стартовала в Мадриде с двух уверенных побед. Более того, в каждом из этих матчей она взяла первый сет со счетом 6:0.

Сначала Симона разбила испанку Сару Соррибес-Тормо, а потом — китаянку Чжен Сайсай.

На грунте третья ракетка мира начала играть в конце апреля. Халеп дошла до полуфинала в Штутгарте, где на удивление почти без борьбы проиграла Арине Соболенко.

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Халеп дважды выигрывала турнир в Мадриде и столько же раз доходила там до финала.

Прогноз и ставка

На Мертенс в этом матче букмекеры предлагают поставить за 3.25, а на победу Халеп — за 1.35.

Четыре из пяти предыдущих матчей между этими теннисистками завершились в пользу Халеп. И вряд ли румынке сейчас что-то помешает снова выиграть у Мертенс.

Ставка — Халеп выиграет в двух сетах за 1.84.

И просто для развлечения можно сделать ставку на то, что хотя бы один сет завершится со счетом 6:0 за 6.60. Халеп большой специалист по таким делам.