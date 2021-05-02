Соболенко
Арина стартовала в Мадриде с уверенной победы над Верой Звонаревой. Седьмая ракетка мира отдала 36-летней россиянке лишь три гейма — 6:1, 6:2.
Это было ожидаемо, Звонаревой уже сложно играть против таких соперниц. Но главная причина все-таки заключается в отличной форме Соболенко, которая хорошо подготовилась к грунтовой части сезона.
В конце апреля Арина дошла до финала в Штутгарте. В решающем матче, правда, белоруска проиграла Эшли Барти, но позитива в целом было гораздо больше.
Соболенко впервые в карьере преодолела стартовый раунд в Мадриде.
Касаткина
Тем временем Касаткина могла вылететь уже после первого круга. Россиянка с трудом выиграла у Ирины Бегу.
Дарья проиграла первый сет, с трудом взяла второй, а в решающей партии все решилось только на тай-брейке.
Надо признать, что пока у Касаткиной не очень хорошо идет игра на грунте. В конце прошлого месяца она не удачно выступила в Стамбуле, где уже во втором раунде уступила украинке Марте Костюк.
Лучшим результатом Касаткиной в Мадриде остается выход в четвертьфинал в 2018 году.
Прогноз и ставка
На Соболенко в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.31, а на победу Касаткиной — за 3.58.
В прошлом году Арина обыграла Дарью на «Ролан Гаррос» (во втором сете тогда было 6:0), а в начале этого сезона победила россиянку на Australian Open.
В принципе, тут все очевидно, Соболенко выиграет. И скорее всего, снова в двух сетах.
Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.85.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Касаткиной меньше 9,5 за 1.85.