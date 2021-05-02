Россиянка Дарья Касаткина сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:30 мск. Соболенко — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Соболенко

Арина стартовала в Мадриде с уверенной победы над Верой Звонаревой. Седьмая ракетка мира отдала 36-летней россиянке лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Это было ожидаемо, Звонаревой уже сложно играть против таких соперниц. Но главная причина все-таки заключается в отличной форме Соболенко, которая хорошо подготовилась к грунтовой части сезона.

В конце апреля Арина дошла до финала в Штутгарте. В решающем матче, правда, белоруска проиграла Эшли Барти, но позитива в целом было гораздо больше.

Соболенко впервые в карьере преодолела стартовый раунд в Мадриде.

Касаткина

Тем временем Касаткина могла вылететь уже после первого круга. Россиянка с трудом выиграла у Ирины Бегу.

Дарья проиграла первый сет, с трудом взяла второй, а в решающей партии все решилось только на тай-брейке.

Надо признать, что пока у Касаткиной не очень хорошо идет игра на грунте. В конце прошлого месяца она не удачно выступила в Стамбуле, где уже во втором раунде уступила украинке Марте Костюк.

Все прогнозы на теннис

Лучшим результатом Касаткиной в Мадриде остается выход в четвертьфинал в 2018 году.

Прогноз и ставка

На Соболенко в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.31, а на победу Касаткиной — за 3.58.

В прошлом году Арина обыграла Дарью на «Ролан Гаррос» (во втором сете тогда было 6:0), а в начале этого сезона победила россиянку на Australian Open.

В принципе, тут все очевидно, Соболенко выиграет. И скорее всего, снова в двух сетах.

Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.85.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Касаткиной меньше 9,5 за 1.85.