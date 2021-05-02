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    Касаткина снова проиграет Соболенко?

    Соболенко — Касаткина. Прогноз (к. 1.85) и ставки на турнир в Мадриде 2 мая 2021 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором круге на крупном турнире в Мадриде. Матч пройдет 2 мая, начало — в 13:30 мск. Соболенко — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Арина стартовала в Мадриде с уверенной победы над Верой Звонаревой. Седьмая ракетка мира отдала 36-летней россиянке лишь три гейма — 6:1, 6:2.

    Это было ожидаемо, Звонаревой уже сложно играть против таких соперниц. Но главная причина все-таки заключается в отличной форме Соболенко, которая хорошо подготовилась к грунтовой части сезона.

    В конце апреля Арина дошла до финала в Штутгарте. В решающем матче, правда, белоруска проиграла Эшли Барти, но позитива в целом было гораздо больше.

    Соболенко впервые в карьере преодолела стартовый раунд в Мадриде.

    Касаткина

    Тем временем Касаткина могла вылететь уже после первого круга. Россиянка с трудом выиграла у Ирины Бегу.

    Дарья проиграла первый сет, с трудом взяла второй, а в решающей партии все решилось только на тай-брейке.

    Надо признать, что пока у Касаткиной не очень хорошо идет игра на грунте. В конце прошлого месяца она не удачно выступила в Стамбуле, где уже во втором раунде уступила украинке Марте Костюк.

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    Лучшим результатом Касаткиной в Мадриде остается выход в четвертьфинал в 2018 году.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.31, а на победу Касаткиной — за 3.58.

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    В прошлом году Арина обыграла Дарью на «Ролан Гаррос» (во втором сете тогда было 6:0), а в начале этого сезона победила россиянку на Australian Open.

    В принципе, тут все очевидно, Соболенко выиграет. И скорее всего, снова в двух сетах.

    Ставка — победа Соболенко в двух сетах за 1.85.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Касаткиной меньше 9,5 за 1.85.

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