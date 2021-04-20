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    Сколько геймов Соболенко отдаст Чжан Шуай?

    Соболенко — Чжан Шуай. Прогноз и ставки на турнир в Штутгарте 20 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Соболенко — Чжан Шуай
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    Арина Соболенко
    Белоруска Арина Соболенко сыграет против китаянки Чжан Шуай в первом круге на турнире в Штутгарте (Германия). Матч пройдет 20 апреля, начало — в 21:00 мск. Соболенко — Чжан Шуай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Соболенко

    Соболенко еще в январе выиграла турнир в Аду-Даби, и это до сих пор остается ее главным достижением в текущем сезоне.

    На Открытом чемпионате Австралии Арине не повезло встретиться с Сереной Уильямс уже в четвертом раунде. При этом белоруска была очень близка к победе над легендарной американкой, но в самый ответственный момент позволила сопернице отыграться.

    После этого были поражение от Гарбин Мугурусы в стартовом матче на турнире в Дохе, четвертьфинал в Дубае, где Соболенко снова проиграла испанке, и выход в 1/4-ю в Майами. В США седьмую ракетку мира остановила Эшли Барти.

    Чжан Шуай

    Тем временем Чжан Шуай в этом сезоне провела пока лишь три матча — и во всех проиграла.

    На Открытом чемпионате Австралии китаянка уступила американке Энн Ли, взяв при этом лишь два гейма.

    После этого Чжан вернулась на корт только в конце марта на турнире в Майами. И на этот раз ей тоже не удалось стартовать с победы. 32-летняя теннисистка проиграла немке Андреа Петкович.

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    В начале апреля Чжан сыграла первый в этом году матч на грунте, в котором уступила Лейле Фернандес.

    Прогноз и ставка

    На Соболенко в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.12, а на победу Чжан — за 6.60.

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    Скорее всего, Арина отдаст сопернице минимальное количество геймов. Сложно представить, что китаянка сможет играть с белоруской на равных.

    Ставка — победа Соболенко с форой по геймам (-6,5) за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Чжан Шуай меньше 6,0 за 1.91. Не исключено, что Соболенко в одном из сетов выиграет даже со счетом 6:0.

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