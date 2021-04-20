Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против представительницы США Бернарды Перы в первом круге турнира в Стамбуле. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 14:00 мск. Кудерметова — Пера: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кудерметова

Кудерметова в начале апреля выиграла первый титул в карьере. Российская теннисистка стала победительницей турнира в Чарлстоне.

Благодаря этому Вероника дебютировала в топ-30 рейтинга WTA (теперь она 29-я) и стала первой ракеткой России.

В Чарлстоне Кудерметова за весь турнир не проиграла ни одного сета. В решающем матче 23-летняя россиянка уверенно выиграла у Данки Ковинич. Кроме того, в четвертьфинале она одержала победу над Слоан Сивенс.

Также ранее в этом сезоне Кудерметова играла в финале турнира в Абу-Даби, где уступила Арине Соболенко.

Пера

Тем временем Пера в этом сезоне выиграла пока что лишь три матча. И было это довольно давно, еще в начале года.

Правда, стоит отметить, что в одном из этих матчей Бернарда разгромила в первом круге Открытого чемпионата Австралии бывшую первую ракетку мира немку Анжелику Кербер.

С тех пор 26-летняя теннисистка только проигрывала. Пера неудачно стартовала в Аделаиде, Дубае, Майами и Чарльстоне.

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Интересно, что в Майами в матче против Сары Соррибес-Тормо вела в решающем сете 5:1, имела два матчбола, но в итоге отдала партию со счетом 5:7.

Прогноз и ставка

На Кудерметову букмекеры предлагают поставить за 1.29, а на победу Перы — за 3.74.

Ранее Вероника четыре раза играла с Бернардой, счет в противостоянии на данный моменты — 2:2. Любопытно, что все четыре встречи состоялись в 2019 году.

Но самое важное заключается в том, что Кудерметова с тех пор серьезно прибавила. И вряд ли кто-то удивится, что в предстоящем матче она одержит уверенную победу.

Ставка — победа Кудерметовой в двух сетах за 1.82.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Перы меньше 9,0 за 1.89.