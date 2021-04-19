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    Сможет ли Кузнецов выйти во второй раунд в Барселоне?

    Сапата-Миральес — Кузнецов. Прогноз (к. 2.42) и ставки на турнир в Барселоне 19 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сапата-Миральес — Кузнецов
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    Андрей Кузнецов
    Россиянин Андрей Кузнецов сыграет против испанца Бернабе Сапаты-Миральеса в первом круге турнира в Барселоне. Матч пройдет 19 апреля, начало — 12:00 мск. Сапата-Миральес — Кузнецов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сапата-Миральес

    Сапата-Миральес в начале года не смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Австралии и на некоторое время переключился на «челленджеры».

    Лучшего результата испанец добилс во французском Кемпере, дойдя до финала. В решающем матче Бернабе проиграл американцу Брэндону Накашиме.

    После этого более-менее успешно Сапата-Миральес выступил только в Дубае. Попав в основную сетку через квалификацию, в первом раунде 24-летний теннисист выиграл Джона Миллмана. После этого уступил Лоренцо Сонего.

    На грунте Бернабе начал играть в Марбелье. Там ему тоже пришлось пробиваться в основу через квалификацию. Уже в первом круге проиграл соотечественнику Марио Виелле-Мартинесу.

    В Барселоне Сапата-Миральес выиграл в квалификации у Тенниса Сандгрена и Педро Качина.

    Кузнецов

    С квалификации пришлось начинать и Кузнецову, который в прошлом сезоне вернулся после почти двухгодичной паузы. Все это время россиянин не мог играть из-за травмы.
    В отборе Андрей выиграл у француза Антуана Оана и голландца Ботика ван де Зандшульпа.

    Перед этим же Кузнецов неудачно выступил на «челленджере» в Марбелье, проиграв уже в первом матче Педро Соузе.

    Из-за очень низкого рейтинга (на данный момент 481-й) 30-летнему теннисисту в феврале пришлось даже сыграть на «фьючерсе».

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    Кроме того, Кузнецов дошел до четвертьфинала на «челленджере» в Санкт-Петербурге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Сапату-Миральеса за 1.57, а на победу Кузнецова — за 2.42.

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    На самом деле, испанца сложно назвать фаворитом предстоящего матча. С этим соперником Андрей вполне может играть на равных.

    Самая надежная ставка — победа Кузнецова с форой по сетам (+1,5) за 1.53.

    Но можно рискнуть и сделать ставку на победу Кузнецова за 2.42.

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