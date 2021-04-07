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    Самсонова проиграет 17-летней Гауфф?

    Гауфф — Самсонова. Прогноз (к. 1.88) и ставки на турнир в Чарлстоне 7 апреля 2021 года

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    Людмила Самсонова
    Россиянка Людмила Самсонова сыграет против американки Кори Гауфф во втором круге турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 7 апреля, начало — в 21:30 мск. Гауфф — Самсонова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гауфф

    Гауфф на удивление легко выиграла свой первый матч на грунте в этом сезоне. 17-летняя теннисистка одержала победу над Цветаной Пиронковой.

    И тут самое интересное, что американка отдала сопернице всего лишь три гейма — 6:3, 6:0.

    Ранее в этом сезоне Кори лишь на одном турнире не смогла преодолеть стартовый раунд. Это случилось в конце марта в Майами, где она уступила Анастасии Севастовой.

    На всех остальных турнирах Гауфф обязательно выигрывала как минимум один матч.

    Самсонова

    Ни малейших проблем не испытала в первом раунде и Самсонова, что, впрочем, не должно удивлять.

    Людмиле досталась не самая опасная соперница — Нао Хибино. Как и Гауфф, россиянка в стартовом матче отдала всего лишь три гейма — 6:2, 6:1.

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    В конце марта Самсонова очень успешно выступила на турнире в Майами, где сначала прошла квалификацию, а потом выиграла два матча в основной сетке. По всей видимости, этот успех действительно добавил ей уверенности.

    Прогноз и ставка

    Однако букмекеры все же уверены, что в предстоящем матче победу одержит Гауфф, на которую можно поставить за 1.33. Победу Самсоновой предлагают за 3.42.

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    В 2019 году Людмила проиграла Кори на турнире в Линце, но при этом смогла взять один сет. Возможно, этот опыт как-то поможет ей и в ближайшей игре.

    Но в любом случае, глупо отрицать, что у Гауфф действительно больше шансов на победу.

    Ставка — победа Гауфф в двух сетах за 1.88.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Самсоновой меньше 9,5 за 1.87.

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