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    Гауфф обыграет опытную Пиронкову?

    Гауфф — Пиронкова. Прогноз (к. 2.66) и ставки на турнир в Чарлстоне 6 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Пиронкова
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против болгарской теннисистки Цветаны Пиронковой в первом раунде турнира в Чарлстоне (США). Матч пройдет 6 апреля, начало — в 18:00 мск. Гауфф — Пиронкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Гауфф

    17-летняя Гауфф потихоньку приближается в рейтинге к топ-30. Сейчас она занимает 36-е место.

    В конце марта Кори не очень удачно провела турнир в Майами. Попав в число сеяных и стартовав со второго раунда, она сразу же проиграла Анастасии Севастовой, несмотря на то, что выиграла первый сет со счетом 6:1. Дальше что-то пошло не так.

    Но зато перед этим у Гауфф был четвертьфинал в Дубае и полуфинал в Аделаиде. В ее возрасте это очень солидные успехи. При этом надо понимать, что американка обыгрывала достаточно опытных соперниц.

    Пиронкова

    Пиронкова прошлой осенью после почти трехлетнего перерыва в карьере сходу дошла до четвертьфинала US Open. Это было очень неожиданно, никто не мог подумать, что после столь продолжительной паузы болгарская теннисистка сможет выиграть хотя бы несколько матчей.

    На «Ролан Гаррос» Цветана дошла до третьего раунда, после чего решила вернуться на корт уже в новом сезоне, который пока что складывается для нее не так успешно.

    В январе Пиронкова прошла квалификацию Australiam Open, но потом уже в первом круге уступила Се Шувэй.

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    В Майами 33-летней теннисистке тоже пришлось играть в квалификации, которая, впрочем, помогла ей набрать форму после очередной паузы. Во втором раунде Пиронкова в эпичном матче уступила Арине Соболенко. Цветана взяла первый сет 6:0, а в третьем позволила сопернице отыграть два матчбола.

    Прогноз и ставка

    На Гауфф в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.72, а на победу Пиронковой — за 2.13.

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    С одной стороны талантливая американка, а с другой — очень опытная болгарка. Выбрать ставку на исход здесь действительно непросто.

    Но если посмотреть на предыдущие результаты Гауфф, можно обратить внимание, как часто она проводит трехсетовые матчи. Объяснить это не так уж и сложно: Кори пока банально не хватает того самого опыта, который есть у Пиронковой.

    В общем, предстоящий матч вряд ли станет исключением в плане продолжительности.

    Ставка — тотал сетов больше 2,5 за 2.66.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Гауфф больше 12,5 за 2.16.

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