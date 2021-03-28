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    Сможет ли Медведев разгромить Попырина?

    Медведев — Попырин. Прогноз (к. 2.97) и ставки на турнир в Майами 28 марта 2021 года

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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против представителя Австралии Алексея Попырина в третьем круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 16:00 мск. Медведев — Попырин: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Медведев

    Медведев стартовал в Майами с уверенной победы над Лу Яньсюнем — 6:2, 6:2. Матч продолжался всего лишь 57 минут, что для мужского тенниса, в принципе, нонсенс.

    Но с другой стороны, ничего удивительного. 37-летний Лу в последние годы крайне редко выходит на корт, и Медведеву не составило большого труда обыграть такого соперника.

    В Майами Даниил приехал в статусе второй ракетки мира. Вплотную к вершине рейтинга российский теннисист подобрался после победы на турнире в Марселе. Это могло произойти еще раньше, но в начале марта Медведев провалил турнир в Роттердаме, проиграв уже в первом круге.

    Лучшим результатом Медведева в Майами пока что остается выход в четвертый раунд в 2019 году.

    Попырин

    Тем временем Попырин в конце февраля стал победителем турнира в Сингапуре. В полуфинале представляющий Австралию теннисист обыграл Марина Чилича, а в решающем матче — Александра Бублика.

    В этом сезоне Попырин выигрывал хотя бы один матч на всех турнирах, в которых принимал участие.

    На Открытом чемпионате Австралии 21-летний Попырин в первом раунде одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном, после чего уступил в пяти сетах Ллойду Харрису.

    В Майами Попырин стартовал с победы над Фелисиано Лопесом, после чего выиграл в двух сетах у Райлли Опелки.

    Прогноз и ставка

    На Медведева в этом матче можно поставить за 1.15, победу Попырина букмекеры предлагают за 5.70.

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    Медведев ранее уже обыгрывал Попырина на Уимблдоне-2019 и на Australian Open-2020. Две уверенные победы, но с тех пор Алексей все-таки прибавил. В текущем сезоне представитель Австралии провел уже ряд очень качественных матчей.

    Так что не факт, что Даниил сновы выиграет с разгромным счетом.

    Ставка — тотал выигранных геймов Попырина больше 9,0 за 1.91.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал сетов больше 2,5 за 2.97.

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