Россиянка Анна Блинкова сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии в первом круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Крейчикова — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Крейчикова

Крейчикова, которая на данный момент занимает в рейтинге 39-е место, в первой половине марта провела невероятный турнир в Дубае. Чешская теннисистка дошла до финала, где в напряженном матче проиграла испанке Гарбин Мугурусе.

Выступление Крейчиковой стало для всех большим сюрпризом. Ранее Барбора добивалась больших успехов только в парном разряде, где была даже первой ракеткой мира, а вот в одиночке у нее подобных достижений еще не было.

В Дубае Крейчикова обыграла Марию Саккари, Елену Остапенко, Светлану Кузнецову, Анастасию Потапову и Жиль Тайкманн. Примечательно, что в этих матчах она не отдала ни одного сета.

На всех остальных турнирах в этом году Крейчикова смогла выиграть больше одного матча только в Мельбурне перед Australian Open.

На турнире в Майами Крейчикова ранее никогда не попадала в основную сетку.

Блинкова

Тем временем Блинкова провалила начало сезона. До сих пор Анна выиграла лишь один матч, если не учитывать квалификацию на турнире в Дохе.

На Открытом чемпионате Австралии Блинкова в стартовом раунде проиграла соотечественнице Варваре Грачевой.

Потом был небольшой турнир в Мельбурне, на котором российская теннисистка выиграла у немки Андреа Петкович, но в уже в следующем матче уступила румынке Ирине Бегу.

В Аделаиде Блинкова не смогла пройти японку Мисаки Дои, а в Дохе после успешной квалификации сразу же проиграла Тамаре Жиданшек.

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В Монтеррее Анна тоже уступила в первом круге. На этот раз ее обыграла швейцарка Виктория Голубич.

Прогноз и ставка

На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Блинковой букмекеры предлагают за 4.05.

Месяц назад можно было бы сказать, что Анне досталась вполне проходимая соперница, но сейчас, почти сразу после турнира в Дубае, где Крейчикову смогла остановить только Мугуруса, нет сомнений, что россиянке не повезло.

Ставка — победа Крейчиковой в двух сетах за 1.63.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Блинковой меньше 8,0 за 1.91.