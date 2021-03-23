ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никола ВлашичТрансферный дайджест. 16-22 марта Виктор ГончаренкоХорватский кандидат. ЦСКА меняет тренера на бывшего игрока Лионель МессиМесси стоит задуматься. Эта «Барселона» — лучшая команда Испании прямо сейчас
  • 23:28
    • Сборная России представила новую форму
  • 22:13
    • СКА в овертайме дожал «Динамо» и повел в серии
  • 19:42
    • «Авангард» второй раз обыграл «Магнитку» и вышел вперед в серии
  • 17:54
    • Неймар и ПСЖ согласовали условия нового контракта
  • 14:49
    • Оздоев пропустит матч сборной России против Мальты
  • 14:37
    • ЦСКА объявил об уходе Гончаренко с поста главного тренера
  • 14:17
    • СМИ: Олич подписал контракт с ЦСКА
    Все новости спорта

    Сможет ли Блинкова пройти сенсационную финалисту турнира в Дубае?

    Крейчикова — Блинкова. Прогноз (к. 1.91) и ставки на турнир в Майами 23 марта 2021 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA
    Прогноз и ставки на Крейчикова — Блинкова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анна Блинкова
    Россиянка Анна Блинкова сыграет против Барборы Крейчиковой из Чехии в первом круге крупного турнира в Майами (США). Матч пройдет 23 марта, начало — в 18:00 мск. Крейчикова — Блинкова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Крейчикова

    Крейчикова, которая на данный момент занимает в рейтинге 39-е место, в первой половине марта провела невероятный турнир в Дубае. Чешская теннисистка дошла до финала, где в напряженном матче проиграла испанке Гарбин Мугурусе.

    Выступление Крейчиковой стало для всех большим сюрпризом. Ранее Барбора добивалась больших успехов только в парном разряде, где была даже первой ракеткой мира, а вот в одиночке у нее подобных достижений еще не было.

    В Дубае Крейчикова обыграла Марию Саккари, Елену Остапенко, Светлану Кузнецову, Анастасию Потапову и Жиль Тайкманн. Примечательно, что в этих матчах она не отдала ни одного сета.

    На всех остальных турнирах в этом году Крейчикова смогла выиграть больше одного матча только в Мельбурне перед Australian Open.

    На турнире в Майами Крейчикова ранее никогда не попадала в основную сетку.

    Блинкова

    Тем временем Блинкова провалила начало сезона. До сих пор Анна выиграла лишь один матч, если не учитывать квалификацию на турнире в Дохе.

    На Открытом чемпионате Австралии Блинкова в стартовом раунде проиграла соотечественнице Варваре Грачевой.

    Потом был небольшой турнир в Мельбурне, на котором российская теннисистка выиграла у немки Андреа Петкович, но в уже в следующем матче уступила румынке Ирине Бегу.

    В Аделаиде Блинкова не смогла пройти японку Мисаки Дои, а в Дохе после успешной квалификации сразу же проиграла Тамаре Жиданшек.

    Все прогнозы на теннис

    В Монтеррее Анна тоже уступила в первом круге. На этот раз ее обыграла швейцарка Виктория Голубич.

    Прогноз и ставка

    На Крейчикову в этом матче можно поставить за 1.26, победу Блинковой букмекеры предлагают за 4.05.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Месяц назад можно было бы сказать, что Анне досталась вполне проходимая соперница, но сейчас, почти сразу после турнира в Дубае, где Крейчикову смогла остановить только Мугуруса, нет сомнений, что россиянке не повезло.

    Ставка — победа Крейчиковой в двух сетах за 1.63.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Блинковой меньше 8,0 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Филадельфия — Айлендерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Коламбус — Каролина
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Клипперс — Атланта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Корне — Кузнецова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.52
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Майами — Финикс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Портленд — Бруклин
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Нефтехимик
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Акрон — Нижний Новрогод
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Эстония — Чехия
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • «Зенит» выбил ЦСКА из чемпионской гонки, Семак раскачал кресло под Гончаренко
    • 02:29 18/03/2021     Джордан Ларссон
  • Тедеско, оставайся! Такой «Спартак» может побороться за чемпионство
    • 00:09 19/03/2021     «Бавария» — «Пари Сен-Жермен»
  • Вкус дежавю. «Бавария» и «Пари Сен-Жермен» вновь сыграют в ЛЧ
    • 21:07 19/03/2021
    Прогноз и ставка на матч Крейчикова — Блинкова 23.03.2021 в 18:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.63.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    статистика
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры