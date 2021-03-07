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    Отдаст ли Касаткина хотя бы сет француженке Корне?

    Корне — Касаткина. Прогноз (к. 1.85) и ставки на турнир в Дубае 7 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Корне — Касаткина
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    Дарья Касаткина
    Россиянка Дарья Касаткина сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге крупного турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 7 марта, начало — в 14:00 мск. Корне — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Корне

    В этом сезоне Корне уже успела сыграть на пяти турнирах, но ни на одном из них не доходила дальше второго круга.

    Еще в январе Ализе выиграла один матч у Абу-Даби, после чего уступила испанке Пауле Бадосе.

    В Мельбурне на одном из турниров, которые предшествовали Australian Open, французская теннисистка в первом круге победила Айлу Томлянович, но уже в следующем раунде на ее пути оказалась Наоми Осака.

    На Открытом чемпионате Австралии Корне во втором круге проиграла американке Энн Ли.

    После этого Ализе успела сыграть еще на одном турнире в Мельбурне. На этот раз 59-я ракетка мира уступила уже в стартовом матче.

    На прошлой неделе Корне провалила домашний турнир в Лионе. В первом круге она уступила соотечественнице Кларе Бюрель.

    Касаткина

    Тем временем Касаткина в середине февраля выиграла первый титул за два с половиной года, благодаря чему поднялась в рейтинге на 58-е место.

    Российская теннисистка после не очень удачного Australian Open выиграла турнир в Мельбурне с призовым фондом 235 тысяч долларов. Но этот успех, прежде всего, важен для Дарьи в психологическом плане.

    По ходу турнира Касаткина обыграла таких теннисисток, как Анастасия Павлюченкова, Петра Мартич, Даниэль Коллинз и Мари Боузкову.

    Все прогнозы на теннис

    На Открытом чемпионате Австралии Касаткиной не очень повезло с сеткой. Уже во втором круге ей пришлось играть против Арины Соболенко. В целом получился неплохой матч, но в тот день россиянка не справилась с мощным теннисом соперницы.

    Прогноз и ставка

    На Касаткину букмекеры предлагают поставить за 1.24, а на победу Корне — за 4.00.

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    Дарья ранее дважды выиграла у француженки в 2018 году. Довольно давно уже, но расклад сил с тех пор не очень сильно изменился.

    Ставка - победа Касаткиной в двух сетах за 1.68.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корне меньше 8,0 за 1.85.

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