Россиянка Дарья Касаткина сыграет против француженки Ализе Корне в первом круге крупного турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 7 марта, начало — в 14:00 мск. Корне — Касаткина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Корне

В этом сезоне Корне уже успела сыграть на пяти турнирах, но ни на одном из них не доходила дальше второго круга.

Еще в январе Ализе выиграла один матч у Абу-Даби, после чего уступила испанке Пауле Бадосе.

В Мельбурне на одном из турниров, которые предшествовали Australian Open, французская теннисистка в первом круге победила Айлу Томлянович, но уже в следующем раунде на ее пути оказалась Наоми Осака.

На Открытом чемпионате Австралии Корне во втором круге проиграла американке Энн Ли.

После этого Ализе успела сыграть еще на одном турнире в Мельбурне. На этот раз 59-я ракетка мира уступила уже в стартовом матче.

На прошлой неделе Корне провалила домашний турнир в Лионе. В первом круге она уступила соотечественнице Кларе Бюрель.

Касаткина

Тем временем Касаткина в середине февраля выиграла первый титул за два с половиной года, благодаря чему поднялась в рейтинге на 58-е место.

Российская теннисистка после не очень удачного Australian Open выиграла турнир в Мельбурне с призовым фондом 235 тысяч долларов. Но этот успех, прежде всего, важен для Дарьи в психологическом плане.

По ходу турнира Касаткина обыграла таких теннисисток, как Анастасия Павлюченкова, Петра Мартич, Даниэль Коллинз и Мари Боузкову.

Все прогнозы на теннис

На Открытом чемпионате Австралии Касаткиной не очень повезло с сеткой. Уже во втором круге ей пришлось играть против Арины Соболенко. В целом получился неплохой матч, но в тот день россиянка не справилась с мощным теннисом соперницы.

Прогноз и ставка

На Касаткину букмекеры предлагают поставить за 1.24, а на победу Корне — за 4.00.

Дарья ранее дважды выиграла у француженки в 2018 году. Довольно давно уже, но расклад сил с тех пор не очень сильно изменился.

Ставка - победа Касаткиной в двух сетах за 1.68.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Корне меньше 8,0 за 1.85.