Зверев
Старт нового сезона получился в целом довольно неплохим для Зверева, который занимает в обновленном рейтинге ATP седьмое место.
Свои первые матчи в 2021 году 23-летний теннисист провел на Кубке ATP. После победы над Денисом Шаповаловым Александр проиграл Новаку Джоковичу и Даниилу Медведеву. Но даже в матчах против серба и россиянина Зверев выглядел ни чуть не хуже.
На Открытом чемпионате Австралии Зверев на этот раз дошел до четвертьфинала. Но вряд ли его выступление можно назвать неудачным. В 1/4 финала представитель Германии уступил Джоковичу.
В самые важные моменты Новак, как обычно, оказался лучше, но теннис Зверева тоже оставил очень хорошее впечатление. С такой игрой он вполне может рассчитывать как минимум на возвращение в топ-5.
Бублик
Тем временем Бублик окрыл сезон еще в начале января. Представитель Казахстана успешно выступил на турнире в турецкой Анталье, где дошел до финала. Правда, в решающем матче против австралийца Алекса Де Минаура он уже после двух геймов отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
В начале февраля Бублик выступил на турнире в Мельубрне. Здесь уже не так удачно — во втором круге его легко обыграл итальянец Стефано Травалья.
На Australian Open Бублик стартовал с победы над словенцем Аляжем Бедене, но потом уступил сербу Душану Лайовичу.
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Перед Роттердамом 23-летний теннисист успел сыграть еще и на турнире в Сингапуре, где сумел пробиться в финал. Там его соперником стал представитель Австралии Алекснй Попырин.
Прогноз и ставка
Букмекеры не сомневаются, что матч завершится победой Зверева, на которого можно поставить за 1.18. Победу Бублика предлагают за 5.30.
На сенсацию действительно не стоит рассчитывать. Во-первых, превосходство Зверева здесь даже не обсуждается, а во-вторых, Бублику будет непросто сразу же после прилета из Сингапура играть против одного из лучших теннисистов мира. Времени на восстановление просто не остается.
Ну и чисто игровой нюанс: у Бублика есть мощная подача, и, по сути, все.
Ставка - победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.98.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 9,0 за 1.89.