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    Зверев выиграет у Бублика с разгромным счетом?

    Зверев — Бублик. Прогноз (к. 1.98) и ставки на турнир в Роттердаме 1 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Бублик
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    Александр Зверев
    Представитель Германии Александр Зверев сыграет против Александра Бублика из Казахстана в первом круге турнира в Роттердаме. Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Зверев — Бублик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Зверев

    Старт нового сезона получился в целом довольно неплохим для Зверева, который занимает в обновленном рейтинге ATP седьмое место.

    Свои первые матчи в 2021 году 23-летний теннисист провел на Кубке ATP. После победы над Денисом Шаповаловым Александр проиграл Новаку Джоковичу и Даниилу Медведеву. Но даже в матчах против серба и россиянина Зверев выглядел ни чуть не хуже.

    На Открытом чемпионате Австралии Зверев на этот раз дошел до четвертьфинала. Но вряд ли его выступление можно назвать неудачным. В 1/4 финала представитель Германии уступил Джоковичу.

    В самые важные моменты Новак, как обычно, оказался лучше, но теннис Зверева тоже оставил очень хорошее впечатление. С такой игрой он вполне может рассчитывать как минимум на возвращение в топ-5.

    Бублик

    Тем временем Бублик окрыл сезон еще в начале января. Представитель Казахстана успешно выступил на турнире в турецкой Анталье, где дошел до финала. Правда, в решающем матче против австралийца Алекса Де Минаура он уже после двух геймов отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

    В начале февраля Бублик выступил на турнире в Мельубрне. Здесь уже не так удачно — во втором круге его легко обыграл итальянец Стефано Травалья.

    На Australian Open Бублик стартовал с победы над словенцем Аляжем Бедене, но потом уступил сербу Душану Лайовичу.

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    Перед Роттердамом 23-летний теннисист успел сыграть еще и на турнире в Сингапуре, где сумел пробиться в финал. Там его соперником стал представитель Австралии Алекснй Попырин.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры не сомневаются, что матч завершится победой Зверева, на которого можно поставить за 1.18. Победу Бублика предлагают за 5.30.

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    На сенсацию действительно не стоит рассчитывать. Во-первых, превосходство Зверева здесь даже не обсуждается, а во-вторых, Бублику будет непросто сразу же после прилета из Сингапура играть против одного из лучших теннисистов мира. Времени на восстановление просто не остается.

    Ну и чисто игровой нюанс: у Бублика есть мощная подача, и, по сути, все.

    Ставка - победа Зверева с форой по геймам (-4,5) за 1.98.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Бублика меньше 9,0 за 1.89.

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