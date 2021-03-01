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    Сможет ли Маррей пройти первый круг в Роттердаме?

    Хасе — Маррей. Прогноз (к. 2.40) и ставки на турнир в Роттердаме 1 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Хасе — Маррей
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    Энди Маррей
    Британец Энди Маррей сыграет против голландца Робина Хасе в первом круге на турнире в Роттердаме. Матч пройдет 1 марта, начало — в 12:00 мск. Хасе — Маррей: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Хасе

    Хасе в середине января безуспешно пытался пройти квалификацию на Открытом чемпионате Австралии. В решающем раунде отбора голландец проиграл французу Кентену Алису.

    Несмотря на это, 33-летний теннисист все же попал в основную сетку Australian Open, заняв одно из освободившихся мест. Но уже в стартовом матче Робин проиграл сербу Филипу Краиновичу.

    Перед этим Хасе также сыграл на одном из турниров в Мельбурне. Здесь ему удалось одержать одну победу.

    В конце прошлого года Хасе хотел завершать карьеру из-за травмы колена, но в межсезонье проблему удалось решить. По словам 187-й ракетки мира, сейчас его состоянии близко к идеальному.

    Маррей

    Тем временем Маррей отчаянно пытается вернуться в топ-100. Скорее всего, этого не избежать, но на большее первой ракетке мира вряд ли стоит рассчитывать.

    На турнире в Монпелье Маррей проиграл Егору Герасимову — 6:7, 1:6. В первом сете хотя бы была борьба, а во вором белорус просто уничтожил британца.

    Но это не должно удивлять. Более того, Маррей, по сути, совершает подвиг, играя на профессиональном уровне после замены тазобедренного сустава.

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    Ранее в феврале Маррей дошел до финала на «челленджере» в итальянской Биелле. Но там у него были откровенно слабые соперники. Несмотря на это, в решающем матче Энди без шансов уступил украинцу Илье Марченко.

    Прогноз и ставка

    На Хасе букмекеры предлагают поставить за 3.00, а на победу Маррея — за 1.41.

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    Страшно сказать, но Маррей впервые сыграл против Хасе еще в 2008 году как раз на турнире в Роттердаме. Тот матч завершился победой голландца. Но следующие четыре встречи завершились в пользу британца. Но сейчас это уже не имеет никакого значения.

    В ближайшем матче все будет зависеть от состояния Маррея. Если у него бует нормальное самочувствие, скорее всего, он выиграет.

    Ставка - тотал сетов больше 2,5 за 2.40. Как ни крути, а Хасе по силам взять хотя бы сет в матче против нынешнего Маррея.

    Также можно рассмотреть ставку на то, что хотя бы в одном сете будет тай-брейк за 2.48. Маррею очень тяжело даются геймы на приеме.

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