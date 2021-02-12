Россиянка Анастасия Потапова сыграет против американки Серены Уильямс в третьем круге Открытого чемпионата Австралии. Матч пройдет 12 февраля в Мельбурне, начало — в 04:00 мск. Потапова — Уильямс: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Потапова

Потапова впервые в карьере дошла до третьего раунда на турнире «Большого шлема». При этом свой первый матч на австралийском мэйджоре Анастасия выиграла два года назад в 17-летнем возрасте.

Текущий результат уже можно считать успехом, учитывая то, что Потапова в прошлом сезоне ни разу не играла после коронавирусной паузы из-за травмы голеностопа. На корт она вернулась только в этом году.

В начале января российская теннисистка потерпела поражение от Марии Саккари в первом круге турнира в Абу-Даби.

Перед Australian Open Потапова выиграла один матч на турнире WTA в Мельбурне, после чего уступила в двух сетах Симоне Халеп.

Но на австралийском мэйджоре Потапова, как ни странно, довольно легко прошла первые два раунда. Сначала Потапова обыграла Элисон Риске, а потом Тимею Бабош.

Уильямс

Тем временем Серена тоже пока не проиграла ни одного сета. Правда, и серьезных соперниц у легендарной американки пока не было.

В первом круге 39-летняя Уильямс разгромила немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:1. Матч больше напоминал тренировку.

Все прогнозы на Australian Open

То же самое можно сказать и про встречу Серены с Ниной Стоянович. Сербская теннисистка хотя бы немного боролась в первой партии, а вторую отдала со счетом 0:6.

Прогноз и ставка

На победу Серены при желании можно поставить за 1.10, а на Потапову — за 8.40.

В прошлом году Потапова встретилась с Сереной в первом круге Australian Open — и проиграла 0:6, 3:6. По словам Анастасии, с тех пор она повзрослела, получила необходимый опыт, который очень поможет ей в предстоящем матче.

Честно говоря, слабо в это верится. Серена, как показали недавние матчи, в отличной форме, поэтому вряд ли мы увидим сенсацию. Ну или как минимум настоящую борьбу хотя бы в одном сете.

Ставка - победа Серены Уильямс с форой по геймам (-6,5) за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Потаповой меньше 6,5 за 1.89.