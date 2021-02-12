Потапова
Потапова впервые в карьере дошла до третьего раунда на турнире «Большого шлема». При этом свой первый матч на австралийском мэйджоре Анастасия выиграла два года назад в 17-летнем возрасте.
Текущий результат уже можно считать успехом, учитывая то, что Потапова в прошлом сезоне ни разу не играла после коронавирусной паузы из-за травмы голеностопа. На корт она вернулась только в этом году.
В начале января российская теннисистка потерпела поражение от Марии Саккари в первом круге турнира в Абу-Даби.
Перед Australian Open Потапова выиграла один матч на турнире WTA в Мельбурне, после чего уступила в двух сетах Симоне Халеп.
Но на австралийском мэйджоре Потапова, как ни странно, довольно легко прошла первые два раунда. Сначала Потапова обыграла Элисон Риске, а потом Тимею Бабош.
Уильямс
Тем временем Серена тоже пока не проиграла ни одного сета. Правда, и серьезных соперниц у легендарной американки пока не было.
В первом круге 39-летняя Уильямс разгромила немку Лауру Зигемунд — 6:1, 6:1. Матч больше напоминал тренировку.
Все прогнозы на Australian Open
То же самое можно сказать и про встречу Серены с Ниной Стоянович. Сербская теннисистка хотя бы немного боролась в первой партии, а вторую отдала со счетом 0:6.
Прогноз и ставка
На победу Серены при желании можно поставить за 1.10, а на Потапову — за 8.40.
В прошлом году Потапова встретилась с Сереной в первом круге Australian Open — и проиграла 0:6, 3:6. По словам Анастасии, с тех пор она повзрослела, получила необходимый опыт, который очень поможет ей в предстоящем матче.
Честно говоря, слабо в это верится. Серена, как показали недавние матчи, в отличной форме, поэтому вряд ли мы увидим сенсацию. Ну или как минимум настоящую борьбу хотя бы в одном сете.
Ставка - победа Серены Уильямс с форой по геймам (-6,5) за 2.11.
Также можно рассмотреть ставку на тотал выигранных геймов Потаповой меньше 6,5 за 1.89.