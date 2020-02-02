Новак Джокович — Доминик Тим. Прогноз и ставки на матч Открытого чемпионата Австралии по теннису 2 февраля 2020 года

В воскресенье, 2 февраля, серб Новак Джокович встретится с австрийцем Домиником Тимом в финальном матче Australian Open. Встреча, которая пройдет на арене Рода Лейвера, начнется в 11:30 по московскому времени. Прогноз на Новак Джокович — Доминик Тим.

Новак Джокович

Серб Новак Джокович прибыл в Мельбурн в статусе действующего чемпиона и главного фаворита Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии для Ноле — самый успешный турнир «Большого шлема», где он завоевал семь титулов, выиграв семь из семи финалов.

На пути к уже восьмому для себя финалу Джокович обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (7:6, 6:2, 2:6, 6:1), японцев Тацуму Ито (6:1, 6:4, 6:2) и Есихито Нисиоку (6:3, 6:2, 6:2), аргентинца Диего Шварцмана (6:3, 6:4, 6:4) и канадца Милоша Раонича (6:4, 6:3, 7:6).

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В полуфинале Новак оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера (7:6, 6:4, 6:3), хотя в первом сете уступал ему 1:4 и 0:40.

Доминик Тим

Австриец Доминик Тим впервые вышел в финал на Australian Open. Ранее он дважды добирался до финальных поединков на «Ролан Гаррос», но непременно в них проигрывал.

Большинство своих турниров пятый номер рейтинга ATP выиграл на грунте, хотя в 2019 году на харде он стал лучшим в Пекине и Вене, а на Итоговом чемпионате в Лондоне добрался до финала.

В Мельбурне Тим уже успел обыграть француза Адриана Маннарино (6:3, 7:5, 6:2), австралийца Алекса Болта (6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2), американца Тейлора Фрица (6:2, 6:4, 6:7, 6:4) и еще одного француза Гаэля Монфиса (6:2, 6:4, 6:4).

В четвертьфинале Доминик отправил на досрочный отдых самого Рафаэля Надаля (7:6, 7:6, 4:6, 7:6), а в полуфинале победил представителя Германии Александра Зверева (3:6, 6:4, 7:6, 7:6).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество действующему чемпиону: победа Новака Джоковича — 1.27, победа Доминика Тима — 3.80.

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Данный расклад вполне очевиден, исходя из статуса теннисистов, однако мы будем более оптимистично настроены в отношении австрийца.

Во-первых, Тим действительно стал лучше играть на харде. Во-вторых, он имеет неплохую историю противостояний с Джоковичем, у которого выиграл четыре раза при шести поражениях.

Даже на фоне уставшего Федерера Новак смотрелся не слишком убедительно, поэтому мы полагаем, что в финале ему придется несладко. Наш прогноз — «победа Тима с форой по геймам +5,5» за 1.80.

Также можно взять «тотал по сетам больше 3,5» за 1.63. В финале рассчитываем увидеть напряженную игру. 0