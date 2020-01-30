Федерер — Джокович. Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч Australian Open 30 января 2020 года

В четверг, 30 января, в полуфинале Australian Open путевку в решающий матч разыграют швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. Начало матча — в 11:30 мск. Прогноз на Федерер — Джокович.

Роджер Федерер

В настоящий момент швейцарец является третьей ракеткой мира. Такой же номер ему достался в посеве.

Федереру во время жеребьевки сопутствовала удача. Два раунда он прошел налегке, обыграв американца Стива Джонсона (6:3, 6:2, 6:2) и серба Филипа Краиновича (6:1, 6:4, 6:1).

Настоящее испытание швейцарца ожидало в третьем круге, где ему пришлось играть против австралийца Джона Миллмана, который уже обыгрывал его на US Open.

Судьба поединка решилась на тай-брейке решающей партии, в которой Роджер уступал 4:8, но все же каким-то чудом дожал соперника, выиграв 10:8. Итоговый результат — 4:6, 7:6, 6:4, 4:6, 7:6.

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Для шестикратного чемпиона Australian Open эта победа стала 100-й на кортах Мельбурна, что является лучшим результатом в истории.

Далее легендарного ветерана вновь ждали победы. Сначала он в волевом стиле справился с венгром Мартоном Фучовичем — 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

В четвертьфинале Роджеру противостоял американец Теннис Сандгрен. Итоговый счет — 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. Швейцарец и вовсе ушел с семи матчболов, три из которых подряд он отыграл в четвертом сете на тай-брейке. Таким образом, без везения пока не обходится.

Новак Джокович

Серб получил второй номер посева. Также он является второй ракеткой мира и действующим чемпионом Australian Open.

В нынешнем розыгрыше Джокович снова на высоте. Никаких проблем не испытывает теннисист на кортах Мельбурна, проиграв всего один сет в первом раунде Яну-Леннарду Штруффу (7:6, 6:2, 2:6, 6:1).

Далее все шло более гладко. Сначала Джокович разобрался с двумя японцами, после чего в четвертом раунде обыграл 14-ю ракетку турнира Диего Шварцмана из Аргентины — 6:3, 6:4, 6:4.

В четвертьфинале Новаку противостоял канадец Милош Раонич, но серьезной борьбы не вышло — 6:4, 6:3, 7:6.

Прогноз

Даже сам Федерер признался, что ему повезло пройти так далеко в нынешнем розыгрыше. Пара полуфиналистов разделила между собой пять последних титулов в Мельбурне. По личным встречам ведет Джокович со счетом 27:23.

Серб потратил меньше сил на свою дистанцию. Сейчас он находится в такой форме, что нынешний Федерер вряд ли его остановит. Предлагаем поставить на победу Джоковича с форой -7 геймов за 1.92. 0