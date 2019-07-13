ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеНеожиданный сценарий для Мбаппе. Француз может перевернуть игру Уход Икарди рискует навредить «Интеру»«Интер» рискует поплатиться за свою новую политику Федор СмоловЖдем только хорошего. Шесть ожиданий от нового сезона РПЛ
  • 13:44
    • «Барселона» подписала японского полузащитника
  • 13:29
    • СМИ: полузащитник «Фенербахче» перейдет в «Краснодар» на следующей неделе
  • 13:13
    • «Тамбов» представил новую форму
  • 09:57
    • Игрок сборной Перу отказал «Локомотиву»
  • 09:44
    • ФИФА ужесточила наказание за расизм
  • 09:27
    • Серена Уильямс установила рекорд турниров «Большого шлема»
  • 09:14
    • Российские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций
    Все новости спорта

    Халеп останется удобной соперницей для Серены

    Серена Уильямс — Симона Халеп. Прогноз (к. 1.98) и ставки на финал Уимблдона 13 июля 2019 года

    Прогнозы на Уимблдон WTA Прогнозы на Серена Уильямс Прогнозы на Симона Халеп
    Прогноз на Серена Уильямс — Симона Халеп
    Серена Уильямс
    В субботу, 13 июля, состоится финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона, в котором сыграют американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп. Начало поединка — в 15:00. Прогноз на Серена Уильямс — Симона Халеп.

    Серена Уильямс

    Американка Серена Уильямс стартовала на текущем Уимблдона не так успешно, как ей хотелось бы.

    В первом круге 10-я ракетка мира с небольшими проблемами прошла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:2, 7:5), а затем и вовсе отдала сет малоизвестной словенке Кае Юван (2:6, 6:2, 6:4).

    В следующих матчах Уильямс действовала увереннее, победив немку Юлию Гергес (6:3, 6:4) и испанку Карлу Суарес-Наварро (6:2, 6:2).

    Все прогнозы на спорт

    Самое важное, что Серена сумела набрать форму прямо по ходу турнира. С каждым поединком она играет все лучше. В полуфинал американка уничтожила чешку Барбору Стрыцову — 6:1, 6:2. На первой подаче Серена выиграла 89% очков.

    Для Серены Уимблдон стал первым турниром после «Ролан Гаррос», на котором она проиграла Софии Кенин в четвертом круге (2:6, 5:7).

    Симона Халеп

    Румынка Симона Халеп никогда не любила быстрые травяные корты, но текущий Уимблдон складывается для нее успешно. Выход в полуфинал стало повторением ее лучшего результата в карьере образца 2014 года, а финал — дебютным.

    Свой турнирный путь седьмая ракетка соревнований начала с уверенной победы над белоруской Александрой Саснович (6:4, 7:5).

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    После этого Симона в упорном матче одолела соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску (6:3, 4:6, 6:2). В последующих матчах Халеп расправилась с белоруской Викторией Азаренко (6:3, 6:1), американкой Кори Гауфф (6:3, 6:3) и китаянкой Чжан Шуай (7:6, 6:1).

    В полуфинале Халеп встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и не оставила шансов сопернице — 6:1, 6:3. Процент первой подачи составил 74, аналогичная цифра — процент очков, выигранных на первой подаче.

    Прогноз

    Десять раз встречались теннисистки и только один раз победу праздновала Халеп в 2014 году. В последних двух встречах румынка брала по сету, но не более того.

    Это серьезное психологическое преимущество Серены, которая досконально знает свою предстоящую соперницу и находится в оптимальной форме. Кроме того, трава не является идеальным покрытием для Халеп, а ей надо будет держать подачу и пытаться делать брейки, что с американкой может не получиться. Предлагаем поставить на победу Уильямс с форой -3,5 гейма за 1.98. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Роджер Федерер — Рафаэль Надаль
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Динамо
  • Сегодня в 20:00
    •  4.71
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Хьюстон Динамо — Лос-Анджелес
  • Завтра в 04:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Завтра в 06:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Завтра в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Тихое лето «Ливерпуля». Трансферы — не в приоритете у Клоппа
    • Вчера в 14:58     Фреска с изображением Мохамеда Салаха
  • Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мира
    • 21:21 07/07/2019     Дани Алвес
  • Герои Кубка Америки. Кому удалось себя продать?
    • 15:23 10/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Серена Уильямс — Симона Халеп. Прогноз (к. 1.98) и ставки на финал Уимблдона 13 июля 2019 года. Прогноз на Серена Уильямс — Симона Халеп. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.98
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Тихое лето «Ливерпуля». Трансферы — не в приоритете у КлоппаПочему «красные» больше не торопятся тратить деньги на новичков? Вчера в 14:580
  • 08:58
    • «Крыльям Советов» разрешено регистрировать новичков
  • 08:43
    • Янис Хаджи продолжит карьеру в Бельгии
  • 08:27
    • «Оклахома» готова обменять Уэстбрука в «Хьюстон»
    Симона Халеп Теннис Уимблдон. Халеп и Серена Уильямс пробились в финалОбзор полуфинальных матчей на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 18:330
  • Экспресс дня

  • Как «Динамо» и «Арсенал» откроют новый сезон РПЛ?
  • 4.71
    •
  • 08:12
    • Дани Алвес получил два предложения
  • 00:56
    • 49 россиян вошли в международный пул допинг-тестирования IBU
  • 00:48
    • Паршивлюк и Каборе не попали в заявку «Динамо» на матч с «Арсеналом»
    Самуэль Чуквезе Футбол «Суперорлы» долетели до полуфинала. Им помогла ошибка УильямсаНигерия присоединилась к Сенегалу в полуфинале Кубка африканских наций-2019, обыграв Южную Африку со счетом 2:1 на стадионе в Каире Вчера в 12:180
  • 00:00
    • Тунис разгромил Мадагаскар и вышел в полуфинал Кубка Африки
  • 22:39
    • «Барселона» выплатила «Атлетико» 120 млн евро за Гризманна
  • 21:57
    • Алжир выбил Кот-д'Ивуар и вышел в полуфинал Кубка Африки
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие