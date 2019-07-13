Серена Уильямс — Симона Халеп. Прогноз (к. 1.98) и ставки на финал Уимблдона 13 июля 2019 года

В субботу, 13 июля, состоится финальный матч женского одиночного разряда Уимблдона, в котором сыграют американка Серена Уильямс и румынка Симона Халеп. Начало поединка — в 15:00. Прогноз на Серена Уильямс — Симона Халеп.

Серена Уильямс

Американка Серена Уильямс стартовала на текущем Уимблдона не так успешно, как ей хотелось бы.

В первом круге 10-я ракетка мира с небольшими проблемами прошла итальянку Джулию Гатто-Монтиконе (6:2, 7:5), а затем и вовсе отдала сет малоизвестной словенке Кае Юван (2:6, 6:2, 6:4).

В следующих матчах Уильямс действовала увереннее, победив немку Юлию Гергес (6:3, 6:4) и испанку Карлу Суарес-Наварро (6:2, 6:2).

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Самое важное, что Серена сумела набрать форму прямо по ходу турнира. С каждым поединком она играет все лучше. В полуфинал американка уничтожила чешку Барбору Стрыцову — 6:1, 6:2. На первой подаче Серена выиграла 89% очков.

Для Серены Уимблдон стал первым турниром после «Ролан Гаррос», на котором она проиграла Софии Кенин в четвертом круге (2:6, 5:7).

Симона Халеп

Румынка Симона Халеп никогда не любила быстрые травяные корты, но текущий Уимблдон складывается для нее успешно. Выход в полуфинал стало повторением ее лучшего результата в карьере образца 2014 года, а финал — дебютным.

Свой турнирный путь седьмая ракетка соревнований начала с уверенной победы над белоруской Александрой Саснович (6:4, 7:5).

После этого Симона в упорном матче одолела соотечественницу Михаэлу Бузэрнеску (6:3, 4:6, 6:2). В последующих матчах Халеп расправилась с белоруской Викторией Азаренко (6:3, 6:1), американкой Кори Гауфф (6:3, 6:3) и китаянкой Чжан Шуай (7:6, 6:1).

В полуфинале Халеп встречалась с украинкой Элиной Свитолиной и не оставила шансов сопернице — 6:1, 6:3. Процент первой подачи составил 74, аналогичная цифра — процент очков, выигранных на первой подаче.

Прогноз

Десять раз встречались теннисистки и только один раз победу праздновала Халеп в 2014 году. В последних двух встречах румынка брала по сету, но не более того.

Это серьезное психологическое преимущество Серены, которая досконально знает свою предстоящую соперницу и находится в оптимальной форме. Кроме того, трава не является идеальным покрытием для Халеп, а ей надо будет держать подачу и пытаться делать брейки, что с американкой может не получиться. Предлагаем поставить на победу Уильямс с форой -3,5 гейма за 1.98. 0