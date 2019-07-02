ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Софнян Ханни и АйртонДерби осталось за «Спартаком». «Красно-белым» помогло численное преимущество АриПриятный бонус для «Краснодара». «Быки» близки к победе на Кубке Матч Премьер Суарес потерял форму и не реализовал пенальтиСдавший Суарес подвел Уругвай
  • 14:37
    • Гаспарян стартовала с победы на Уимблдоне
  • 13:10
    • «Айлендерс» предлагает Панарину 7-летний контракт
  • 11:57
    • Игуаин официально покинул «Челси»
  • 11:46
    • Джанаев интересен двум клубам РПЛ
  • 10:56
    • «Рубин» представил новую эмблему клуба
  • 09:14
    • «Ювентус» объявил о трансфере Пеллегрини
  • 08:56
    • Манолас перешел из «Ромы» в «Наполи»
    Все новости спорта

    Как Шарапова начнет Уимблдон?

    Мария Шарапова — Полин Парментье. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Уимблдона 2 июля 2019 года

    Прогнозы на Уимблдон Прогнозы на Мария Шарапова
    Прогноз на Мария Шарапова — Полин Парментье
    Мария Шарапова
    Во вторник, 2 июля, в первом раунде Уимблдона сыграют россиянка Мария Шарапова и француженка Полин Парментье. Начало матча — в 13:00 мск. Прогноз на Мария Шарапова — Полин Парментье.

    Мария Шарапова

    Болельщики ждали настоящего прорыва от когда-то главной звезды российского тенниса, но после допингового скандала и возвращения Мария Шарапова так и осталась далека от своей былой формы.

    В настоящий момент Мария является 80-й ракеткой мира. Из-за травмы плеча она была вынуждена пропустить часть сезона. Речь идет о внушительном отрезке в четыре с половиной месяца без игровой практики.

    Все прогнозы на спорт

    Возвращение состоялось в прошлом месяце на первенстве в Мальорке. Там удалось стартовать с победы над Викторией Кужмовой из Словакии (7:6, 6:0), но против первого номера посева Анжелик Кербер шансов уже не было — 2:6, 3:6.

    Стоит отметить, что в прошлом году уже в первом круге Уимблдона Шарапова в жесткой борьбе уступила Виталии Дьяченко — 7:6, 6:7, 4:6. Сейчас экс-первая ракетка мира говорит, что проблемы с плечом позади, но отсутствие игровой практики может сказаться на результатах в Англии.

    Полин Парментье

    Француженка является 88-й ракеткой мира. Это очень опытная теннисистка, однако на травяном покрытии у нее нет каких-то серьезных достижений.

    За всю карьеру Полин на траве потерпела 24 поражения при семи победах.

    Последним перед Уимблдоном турниром для Парментье стал Истборн, где она победила в квалификации Лизетт Кабреру (7:5, 7:5), затем уступила Полоне Герцог (6:4, 1:6, 4:6), но вышла в основную сетку в статусе лаки-лузера.

  • 5%
  • Включить
  • Кэшбек на пополнение!
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Там ей удалось довольно неожиданно пройти польку Магду Линетт (7:6, 2:6, 6:4), однако далее француженку вновь ждала Герцог и снова случилось поражение — 6:2, 2:6, 6:7.

    Парментье проведет свой первый матч против Шараповой. Обе девушки много лет выступают в Туре, но ни разу не пересекались.

    Прогноз

    Шарапова гораздо выше в классе, чем ее предстоящая соперница, но речь идет не о лучшей версии россиянки, поэтому разгромной победы ждать не стоит.

    Парментье в последнее время набрала неплохую форму и даже на травяном покрытии, которое не является ее профилем, способна навязать борьбу. Предлагаем поставить на тотал матча больше 19,5 гейма за 1.75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Кавани был лучшим на поле
  • Уругвай победил Чили благодаря упорству и терпению
    • 18:27 25/06/2019     Маурисио Почеттино
  • Лето «Тоттенхэма». Пять главных ожиданий
    • 01:06 29/06/2019     Суарес потерял форму и не реализовал пенальти
  • Сдавший Суарес подвел Уругвай
    • Вчера в 16:44
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Мария Шарапова — Полин Парментье. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Уимблдона 2 июля 2019 года. Прогноз на Мария Шарапова — Полин Парментье. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Тоже интересно
    Новак Джокович Теннис Уимблдон-2019. Женская неопределенность и мужская стабильностьАнонс предстоящего турнира серии «Большого шлема» — Уимблдона Вчера в 02:250
  • 08:43
    • Определились все полуфиналисты Золотого кубка КОНКАКАФ
  • 14:11
    • Маркизио хочет покинуть «Зенит»
  • 08:13
    • «Интер» объявил о подписании Година
    Чили заслуженно вышла в полуфинал Футбол Колумбия мучится от проклятия ЧилиРеакция прессы на матч Колумбия — Чили 29/06/2019 в 17:380
  • Экспресс дня

  • Смогут ли выйти в плей-офф Марокко и Кот-д'Ивуар?
  • 3.55
    •
  • 14:27
    • «Салават Юлаев» продлил контакт с защитником
  • 13:54
    • Боккетти может вернуться в Серию А
  • 13:39
    • «Манчестер Сити» презентовал форму на сезон-2019/20
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Два трансфера, которые жизненно необходимы «МЮ»«Манчестер Юнайтед» нуждается в центральном защитнике и центральном полузащитнике 29/06/2019 в 18:120
  • 23:40
    • Молодежная сборная Испании выиграла Евро-2019
  • 13:25
    • Хачанов остался в десятке рейтинга АТР
  • 11:29
    • ЦСКА покинул американский форвард
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие