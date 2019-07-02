Мария Шарапова — Полин Парментье. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Уимблдона 2 июля 2019 года

Во вторник, 2 июля, в первом раунде Уимблдона сыграют россиянка Мария Шарапова и француженка Полин Парментье. Начало матча — в 13:00 мск. Прогноз на Мария Шарапова — Полин Парментье.

Мария Шарапова

Болельщики ждали настоящего прорыва от когда-то главной звезды российского тенниса, но после допингового скандала и возвращения Мария Шарапова так и осталась далека от своей былой формы.

В настоящий момент Мария является 80-й ракеткой мира. Из-за травмы плеча она была вынуждена пропустить часть сезона. Речь идет о внушительном отрезке в четыре с половиной месяца без игровой практики.

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Возвращение состоялось в прошлом месяце на первенстве в Мальорке. Там удалось стартовать с победы над Викторией Кужмовой из Словакии (7:6, 6:0), но против первого номера посева Анжелик Кербер шансов уже не было — 2:6, 3:6.

Стоит отметить, что в прошлом году уже в первом круге Уимблдона Шарапова в жесткой борьбе уступила Виталии Дьяченко — 7:6, 6:7, 4:6. Сейчас экс-первая ракетка мира говорит, что проблемы с плечом позади, но отсутствие игровой практики может сказаться на результатах в Англии.

Полин Парментье

Француженка является 88-й ракеткой мира. Это очень опытная теннисистка, однако на травяном покрытии у нее нет каких-то серьезных достижений.

За всю карьеру Полин на траве потерпела 24 поражения при семи победах.

Последним перед Уимблдоном турниром для Парментье стал Истборн, где она победила в квалификации Лизетт Кабреру (7:5, 7:5), затем уступила Полоне Герцог (6:4, 1:6, 4:6), но вышла в основную сетку в статусе лаки-лузера.

Там ей удалось довольно неожиданно пройти польку Магду Линетт (7:6, 2:6, 6:4), однако далее француженку вновь ждала Герцог и снова случилось поражение — 6:2, 2:6, 6:7.

Парментье проведет свой первый матч против Шараповой. Обе девушки много лет выступают в Туре, но ни разу не пересекались.

Прогноз

Шарапова гораздо выше в классе, чем ее предстоящая соперница, но речь идет не о лучшей версии россиянки, поэтому разгромной победы ждать не стоит.

Парментье в последнее время набрала неплохую форму и даже на травяном покрытии, которое не является ее профилем, способна навязать борьбу. Предлагаем поставить на тотал матча больше 19,5 гейма за 1.75. 0