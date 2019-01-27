Новак Джокович — Рафаэль Надаль. Ставки и прогнозы на Australian Open 27 января 2019 года

В воскресенье, 27 января, в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович поспорит за трофей с испанцем Рафаэлем Надалем. Начало матча — в 11:30 по мск. Прогноз на Новак Джокович — Рафаэль Надаль.

Новак Джокович

Джокович, являющийся действующим первым номером мирового рейтинга, еще до начала турнира считался у букмекеров главным фаворитом. Котировки на его победу принимали на уровне 2.00.

На этом турнире сербский теннисист провел пять полноценных матчей, поединок против Нисикори был прерван по причине отказа японца.

С каждым кругом на АО Новак только прибавлял. Если на начальных этапах против Медведева и Шаповалова он не выглядел столь мощно, то на более поздних стадиях он легко обыграл Нисикори и Пуйля.

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Джокович по дороге в финал суммарно проиграл только два сета.

Рафаэль Надаль

За шесть матчей на турнире Рафа пока не отдал ни одного сета. Правда, стоит заметить, что и соперники по ходу дистанции ему доставались средней руки.

Стоить только выделить его уверенную победу над греком Циципасом, который ранее выбил самого Федерера (6:2, 6:4, 6:0).

Оппоненты провели между собой немалое количество поединков. А именно на твердом покрытии было 19 побед у серба и только 7 викторий у испанца.

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В 2012 году они уже играли между собой в Мельбурне, также в финале. Тот матч закончился успехом Новака в пяти сетах (5:7; 6:4; 6:2; 6:7; 7:5).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение сербскому теннисисту — 1.84. На Рафу предлагают — 2.10.

Оба теннисиста на данный момент находятся в прекрасной форме. И по всей видимости, нас ждет затяжной поединок. 0