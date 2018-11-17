Роджер Федерер — Александр Зверев. Прогноз и ставки на теннисный матч 17 ноября 2018 года

В субботу, 17 ноября, в рамках полуфинала Итогового турнира АТР в Лондоне встретятся швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Роджер Федерер — Александр Зверев.

Роджер Федерер

Швейцарец является третьей ракеткой мира, а в Лондоне ему достался второй номер посева.

37-летний теннисист считается одним из фаворитов турнира да и в целом ветеран продолжает удивлять и который год оставаться в элите мужского Тура.

Были в этом году у Роджера и титулы, и финалы, и полуфиналы, но можно отметить главную вершину сезона — победу на Australian Open в январе.

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Стоит отметить, что Федерер является шестикратным чемпионом Итогового турнира, а в случае еще одного чемпионства ветеран завоюет сотый титул в карьере. Можно уже об этом говорить, ведь швейцарец пробился в полуфинал.

В первом туре своей группы Роджер неожиданно легко уступил японцу Кеи Нисикори — 6:7, 3:6. Швейцарец совершил 34 невынужденные ошибки, что «похоронило» все остальные его достоинства. Во втором туре Роджер исправился, постоянно владел инициативой и атаковал, благодаря чему легко одолел Доминика Тима — 6:2, 6:3. В последнем туре Федерер не испытал проблем против Кевина Андерсона и его страшной подачи — 6:4, 6:3.

Александр Зверев

Немец является пятой ракеткой мира, а в Лондоне он получил третий номер посева.

В нынешнем сезоне Зверев выиграл домашний турнир в Мюнхене, а следом покорил Мадрид. Также в активе Александра титул в Вашингтоне и еще несколько финалов.

Cвой путь Лондоне Александр начал со сложного матча и победы над Марином Чиличем — 7:6, 7:6. Следующим стал поединок против Новака Джоковича. Немец старался действовать агрессивно, но взял всего пять геймов в двух сетах — 4:6, 1:6.

Последний матч с Джоном Изнером был решающим в борьбе за полуфинал. Немец должен был обыгрывать американца и со своей задачей справился — 7:6, 6:3.

Прогноз

Теннисисты встречались между собой семь раз, из которых в четырех сильнее был Федерер.

Роджер допустил осечку на старте турнира, но в дальнейшем разозлился и только улучшал свою игру. Тем не менее, Зверев тоже очень хорош прямо сейчас, хоть и далековато ему пока до главных звезд Тура. Ставим на победу Федерера с форой -2,5 гейма за 1,72. 0